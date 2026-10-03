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Newsट्रेंडिंगचुनाव से पहले ट्रंप का बड़ा दांव! हर अमेरिकी को मिलेंगे $5,000? जानिए क्या है पूरा प्लान

चुनाव से पहले ट्रंप का बड़ा दांव! हर अमेरिकी को मिलेंगे $5,000? जानिए क्या है पूरा प्लान

अमेरिका में मिडटर्म चुनाव से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा आर्थिक दांव चला है। बुजुर्गों के लिए करीब 100 डॉलर की मदद के साथ उन्होंने 5,000 डॉलर के 'ट्रंप डिविडेंड' का भी वादा किया है। ये घोषणाएं ऐसे समय हुई हैं, जब उनकी अप्रूवल रेटिंग दबाव में बताई जा रही है।

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Sonam
Sonam
UPDATED: Oct 3, 2026 15:47 IST

In Short

  • ट्रंप ने 2 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को करीब 100 डॉलर की मदद देने का ऐलान किया।
  • रिपब्लिकन की जीत पर हर अमेरिकी नागरिक को 5,000 डॉलर का 'ट्रंप डिविडेंड' देने का वादा।
  • पोलिंग डेटा में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 31 से 37 फीसदी के बीच बताई गई।

अमेरिका में नवंबर में होने वाले मिडटर्म चुनाव से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। ट्रंप ने 32 दिनों का अभियान शुरू किया है, जिसमें वह देश के अलग-अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने अमेरिकी लोगों के लिए कई बड़े आर्थिक ऐलान और वादे किए हैं। इनमें बुजुर्गों के लिए करीब 100 डॉलर की मदद से लेकर 5,000 डॉलर के 'ट्रंप डिविडेंड' तक की बात शामिल है।

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2 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को चेक

1 अक्टूबर को टेक्सास के डेंटन में पीटरबिल्ट मोटर्स कंपनी के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने बुजुर्गों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया। इसके तहत 2 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को मेडिकेयर पार्ट B प्रीमियम में मदद के लिए करीब 100 डॉलर का भुगतान करने की बात कही गई।

ट्रंप के मुताबिक, इसके लिए पैसा मेडिकेयर इम्प्रूवमेंट फंड और उनकी 'मोस्ट फेवर्ड नेशंस' हेल्थकेयर पहल से हुई बचत से आएगा। ट्रंप ने कहा कि यह भुगतान अफोर्डेबल केयर एक्ट से जुड़े उन रिफंड से अलग है, जो करीब 10 लाख अमेरिकियों को दिए जा रहे हैं।

5,000 डॉलर का 'ट्रंप डिविडेंड'

मिडटर्म चुनाव को लेकर ट्रंप ने एक और बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी जीतती है तो अमेरिकी नागरिकों को 5,000 डॉलर का 'ट्रंप डिविडेंड' दिया जाएगा।

Image Credit : Aaj Tak

इस तरह ट्रंप के आर्थिक ऐलानों में 2 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों के लिए करीब 100 डॉलर की मदद, करीब 10 लाख लोगों के लिए अलग ACA रिफंड और रिपब्लिकन की जीत पर 5,000 डॉलर के डिविडेंड का वादा शामिल है।

पोल में क्या कह रहे आंकड़े?

ये घोषणाएं ऐसे समय में की गई हैं, जब दिए गए राष्ट्रीय पोलिंग डेटा में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 31 से 37 फीसदी के बीच बताई गई है। एग्रीगेट पोलिंग इंडेक्स में यह करीब 36.8 फीसदी है। वहीं डिसअप्रूवल रेटिंग 61 से 69 फीसदी के बीच बताई गई है।

AP-NORC सर्वे के मुताबिक, करीब 74 फीसदी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर नकारात्मक राय रखते हैं, जबकि 65 फीसदी लोगों ने बढ़ती लागत के लिए प्रशासन की नीतियों को जिम्मेदार बताया।

ट्रंप ने पोल पर क्या कहा?

डेंटन में ट्रंप ने इन कम आंकड़ों को गलत बताया। उन्होंने अपनी सरकार और आर्थिक कामकाज को 'A+' रेटिंग देते हुए कहा कि उनकी सरकार देश चलाने में बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अपने काम के प्रचार में कमजोर है।

मिडटर्म चुनाव में अमेरिकी संसद की सभी 435 हाउस सीटों और 35 सीनेट सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस के दोनों सदनों का नियंत्रण इस चुनाव का बड़ा मुद्दा बना हुआ है।

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Edited By:
Sonam
Published On:
Oct 3, 2026