Australia जाने वाले भारतीय छात्र ध्यान दें! Student Visa के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

Australia में पढ़ाई की तैयारी कर रहे भारतीय छात्रों के लिए नियम सख्त हो गए हैं। 2 अक्टूबर 2026 से Australia ने Student Visa, Visa Hopping और पढ़ाई के दौरान संस्थान बदलने से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि Student Visa का इस्तेमाल मुख्य रूप से पढ़ाई के लिए ही किया जाए।

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भारतीय छात्रों पर क्यों पड़ेगा ज्यादा असर?

Australia के शिक्षा विभाग के मुताबिक जून 2026 तक वहां 6,87,810 विदेशी छात्र पढ़ रहे थे। इनमें से 16% छात्र भारत से थे। China के बाद India दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहां से छात्र पढ़ाई के लिए Australia जाते हैं।

यही वजह है कि नए Student Visa Rules का असर बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों पर पड़ सकता है।

Australia में रहकर Student Visa लेना मुश्किल होगा

नए नियमों के तहत ज्यादातर अस्थायी वीजा धारक अब Australia में रहते हुए Student Visa के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसमें Working Holiday Maker और Skills in Demand Visa वाले लोग भी शामिल हैं।

ऐसे लोगों को आमतौर पर Australia से बाहर जाकर Student Visa के लिए आवेदन करना होगा।

पहले से Student Visa पर रह रहे छात्रों के लिए भी दोबारा इसी वीजा के लिए आवेदन करने की शर्तें सख्त होंगी। हालांकि कुछ PhD और स्कूली छात्रों के साथ सरकार द्वारा प्रायोजित छात्रों को छूट मिल सकती है।

कॉलेज बदलने के लिए करना होगा 12 महीने इंतजार

स्कूल के अलावा दूसरे विदेशी छात्रों को अपना कॉलेज या शिक्षण संस्थान बदलने से पहले मुख्य कोर्स में आमतौर पर कम से कम 12 महीने पूरे करने होंगे। पहले यह अवधि 6 महीने थी।

यह नया 12 महीने वाला नियम 30 जून 2027 तक लागू रहेगा।

VET में जाने पर भी सख्ती

अब छात्र Higher Education के लिए Australia पहुंचने के बाद आसानी से VET यानी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में नहीं जा सकेंगे।

1 जुलाई 2027 से नया Student Visa Transfer नियम लागू होगा। इसके बाद आमतौर पर नए संस्थान में पढ़ाई शुरू करने से पहले नया वीजा लेना होगा।

भारतीय छात्रों के लिए क्या बदलेगा?

नए नियमों के बाद भारतीय छात्रों के लिए Australia जाने से पहले सही कोर्स और कॉलेज चुनना ज्यादा जरूरी हो जाएगा। पढ़ाई शुरू करने के कुछ समय बाद ही कॉलेज बदलने वाले छात्रों के सामने ज्यादा पाबंदियां होंगी।

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ये बदलाव ऐसे समय हुए हैं जब Australia में विदेशी छात्रों की संख्या घट रही है। जून 2026 तक विदेशी छात्रों की संख्या 7% और नए छात्रों की संख्या सालाना आधार पर 8% कम हुई है।

Australia सरकार का कहना है कि इन नियमों का मकसद सही तरीके से पढ़ाई करने आने वाले छात्रों को रोकना नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखना है।