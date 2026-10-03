महीने की कमाई ₹1 लाख फिर भी बचत की टेंशन! युवा कर्मचारी की पोस्ट ने छेड़ी नई बहस

हर महीने ₹1 लाख की सैलरी कई युवा प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन किराया, EMI और रोजमर्रा के खर्च के बाद तस्वीर बदल जाती है। इसे लेकर 25 साल के एक कर्मचारी की Reddit पोस्ट चर्चा में है। कर्मचारी का कहना है कि ₹1 लाख महीना मिलने के बावजूद उसके पास महीने के आखिर में करीब ₹20,000 ही बचते हैं।

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पोस्ट के मुताबिक, छह महीने में वह केवल ₹1.2 लाख की बचत कर पाया है। परिवार की जिम्मेदारी और नौकरी जाने की चिंता ने उसकी परेशानी और बढ़ा दी है।

₹1 लाख की सैलरी कहां हो रही खर्च?

कर्मचारी ने अपने हर महीने के खर्च का पूरा हिसाब बताया। उसके ₹25,000 कार लोन और ₹25,000 किराए में चले जाते हैं। इसके अलावा ₹6,000 बीमा पर खर्च होते हैं।

खाने-पीने पर करीब ₹10,000, पेट्रोल पर ₹5,000 और बिजली-पानी पर ₹3,000 खर्च होते हैं। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास करीब ₹20,000 की बचत रह जाती है।

पिता पर ₹8 लाख का कर्ज

कर्मचारी के सामने सिर्फ अपने खर्च की चुनौती नहीं है। उसने बताया कि उसके पिता पर ₹8 लाख का कर्ज है और वह इसे चुकाने में उनकी मदद करना चाहता था। कम बचत के कारण वह ऐसा नहीं कर पाया।

अब उसे यह चिंता भी है कि अगर उसकी नौकरी चली जाती है तो सीमित बचत के सहारे वह अपने खर्च कितने समय तक चला पाएगा।

क्या ₹1 लाख सैलरी भी काफी नहीं?

कैटलाइज की संस्थापक अमनीत कौर सहदरा के मुताबिक, सिर्फ ₹1 लाख की सैलरी युवा प्रोफेशनल्स की वित्तीय स्थिति की पूरी तस्वीर नहीं बताती। आवास, खाना, आने-जाने और मनोरंजन के खर्च बढ़ रहे हैं। हेल्थ और शिक्षा से जुड़े बढ़ते खर्च भी दबाव बढ़ा रहे हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

NGS Global India के मैनेजिंग पार्टनर आशीष धवन के मुताबिक, माता-पिता के साथ रहकर ₹1 लाख कमाने और किसी बड़े शहर में अकेले रहते हुए इतनी ही सैलरी कमाने में काफी फर्क है। किराया, राशन, ट्रैवल, बिल और बीमा जैसे खर्च बची हुई रकम को तेजी से कम कर देते हैं।

सिर्फ ज्यादा सैलरी नहीं चाहते युवा

युवा प्रोफेशनल अब नौकरी में सिर्फ ज्यादा सैलरी नहीं देख रहे हैं। उनके लिए लचीलापन, वर्क-लाइफ बैलेंस, करियर ग्रोथ, सीखने के मौके, मेंटल हेल्थ और सुरक्षित भविष्य भी अहम हो गए हैं।

2026 के Deloitte Gen Z और Millennial Survey के मुताबिक, भारत में 54% Gen Z और 44% Millennials ने आर्थिक स्थिति के कारण जीवन के अहम फैसले टालने की बात कही। 60% से ज्यादा लोगों ने कहा कि घर का खर्च उनके करियर से जुड़े फैसलों को प्रभावित करता है।

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वहीं, 20% Gen Z और 13% Millennials ने कहा कि उन्हें हर महीने रोजमर्रा के खर्च पूरे करने में परेशानी होती है। ऐसे में ₹1 लाख की सैलरी कितनी पर्याप्त है, यह कमाई के साथ-साथ व्यक्ति के खर्च और जिम्मेदारियों पर भी निर्भर करता है।