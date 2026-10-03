OnePlus 16 को बार-बार Charge करने की टेंशन होगी कम? कंपनी ने किया बड़ा खुलासा

OnePlus अपने नए flagship smartphone OnePlus 16 को लॉन्च करने की तैयारी में है। फोन को 12 अक्टूबर को China में लॉन्च किया जाएगा। Launch से पहले कंपनी लगातार इसके features की जानकारी दे रही है। OnePlus 16 में बड़ी Battery, Qualcomm का नया chipset और 200MP Camera जैसे कई बड़े upgrades देखने को मिलेंगे।

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OnePlus 16 में मिलेगी 9000mAh Battery

OnePlus के executive Li Jie Louise ने Weibo पर confirm किया है कि OnePlus 16 में 9,000mAh की बड़ी battery मिलेगी। यह OnePlus 15 की 7,300mAh battery के मुकाबले बड़ा upgrade है।

OnePlus Gaming Conference 2026 में सामने आई जानकारी से भी संकेत मिलता है कि कंपनी इस फोन में Gaming पर खास फोकस कर रही है।

Gaming के लिए 185Hz Refresh Rate

OnePlus 16 में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 chipset मिलेगा। यह पहला OnePlus smartphone होगा, जो ColourOS 17 के साथ आएगा।

Display के regular use के दौरान 165 Hz refresh rate support करेगा, जबकि gaming के दौरान यह 185 Hz तक जा सकेगा। कंपनी ने Arena Breakout, Nizhan Future, Naruto Mobile और Peace Elite जैसे games में native 185 fps support भी confirm किया है।

फोन में three-chip esports system मिलेगा, जिसमें Display, Touch Response और Connectivity के लिए अलग-अलग chips होंगे। इसके साथ नया Fengchi Gaming Kernel भी दिया जाएगा।

मिलेगा 200MP Camera

Photography के लिए OnePlus 16 में 200MP Primary Camera और 50MP Periscope Telephoto Camera मिलेंगे। फोन तीन colour options में उपलब्ध होगा।

एक benchmark test में इसके 16GB RAM और 1TB Storage variant ने AnTuTu पर कथित तौर पर 5.38 million से ज्यादा points हासिल किए हैं।

Leaks में क्या आया सामने?

Leaks के मुताबिक 9,000mAh Battery के साथ 100W Wired और 50W Wireless Charging मिल सकती है। Camera setup में 50MP Ultrawide Camera भी शामिल हो सकता है। वहीं Telephoto Camera में 3x Optical Zoom और 6x तक Lossless Zoom मिलने की उम्मीद है।

Selfie के लिए 50MP Autofocus Camera मिलने की बात सामने आई है। फोन में OnePlus 15 के मुकाबले thinner bezels भी मिल सकते हैं।

OnePlus 16 का Global Launch कथित तौर पर नवंबर में हो सकता है। हालांकि India Launch को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है और कंपनी ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है।