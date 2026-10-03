बार-बार रिजेक्ट हो रहा PF क्लेम? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये 10 गलतियां, तुरंत करें चेक

मुश्किल वक्त में जब अपने ही PF के पैसे की जरूरत हो और क्लेम रिजेक्ट हो जाए, तो परेशानी बढ़ सकती है। मेडिकल खर्च, शादी, घर खरीदने या नौकरी बदलने के बाद पैसों की जरूरत जैसे कई मौकों पर कर्मचारी PF खाते से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन क्लेम करने के बाद पैसा मिल ही जाए, यह जरूरी नहीं है। छोटी-सी गलती भी आवेदन रिजेक्ट होने की वजह बन सकती है।

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के जरिए PF निकासी के लिए ऑनलाइन क्लेम किया जाता है। अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है, तो दोबारा आवेदन करने से पहले उसकी वजह समझना जरूरी है। आइए जानते हैं PF क्लेम रिजेक्ट होने के 10 बड़े कारण।

1. UAN और आधार की डिटेल अलग होना

UAN और आधार में नाम, जन्मतिथि या दूसरी जरूरी जानकारी अलग होने पर क्लेम के वेरिफिकेशन में परेशानी आ सकती है। नाम की स्पेलिंग या जन्मतिथि में मामूली अंतर भी क्लेम अटका सकता है।

2. बैंक अकाउंट की गलत जानकारी

PF का पैसा EPFO में दर्ज और वेरिफाइड बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। बैंक अकाउंट नंबर, IFSC या अकाउंट होल्डर के नाम में गलती होने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

3. बैंक अकाउंट बंद होना

अगर EPFO रिकॉर्ड में दर्ज बैंक अकाउंट बंद हो चुका है या एक्टिव नहीं है, तो PF का पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इसलिए क्लेम करने से पहले बैंक अकाउंट की स्थिति जरूर जांचें।

प्रतीकात्मक तस्वीर

4. KYC पूरी या वेरिफाइड न होना

आधार, बैंक अकाउंट और PAN जैसी जरूरी जानकारी का KYC पूरा और वेरिफाइड होना जरूरी है। इनमें किसी तरह की कमी होने पर क्लेम की प्रक्रिया अटक सकती है।

5. नाम और जन्मतिथि में अंतर

आधार, EPFO और बैंक रिकॉर्ड में नाम या जन्मतिथि अलग-अलग होने पर सिस्टम रिकॉर्ड का मिलान नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में आवेदन करने से पहले जानकारी ठीक करवाना बेहतर है।

6. कंपनी के रिकॉर्ड में गलती

कंपनी की तरफ से PF रिकॉर्ड में नौकरी शुरू करने या छोड़ने की तारीख गलत दर्ज होने पर भी क्लेम प्रभावित हो सकता है। इसे कंपनी के HR या संबंधित विभाग से ठीक करवाना पड़ सकता है।

7. एग्जिट डेट अपडेट न होना

नौकरी छोड़ने की Date of Exit EPFO रिकॉर्ड में अपडेट नहीं होने पर कुछ तरह के PF क्लेम में दिक्कत आ सकती है। कर्मचारी मेंबर सर्विस पोर्टल पर लॉगिन करके इसे खुद भी अपडेट कर सकते हैं।

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8. गलत क्लेम या कारण चुनना

PF निकालने के अलग-अलग उद्देश्यों के लिए अलग नियम और पात्रता हो सकती है। गलत क्लेम प्रकार, कारण या विकल्प चुनने पर आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।

9. पुराना क्लेम या PF ट्रांसफर लंबित होना

अगर पुराना PF क्लेम अभी प्रक्रिया में है या पुराने खाते से नए खाते में PF ट्रांसफर पूरा नहीं हुआ है, तो नया आवेदन प्रभावित हो सकता है। नया क्लेम करने से पहले पुरानी रिक्वेस्ट की स्थिति जांच लें।

10. PF विड्रॉल की शर्तें पूरी न होना

हर तरह की PF निकासी के लिए अलग पात्रता और शर्तें होती हैं। अगर आप संबंधित निकासी की जरूरी शर्त पूरी नहीं करते हैं, तो क्लेम खारिज हो सकता है।

PF क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें?

PF क्लेम रिजेक्ट होने के तुरंत बाद दोबारा आवेदन न करें। पहले EPFO पोर्टल पर क्लेम की स्थिति और रिजेक्शन की वजह देखें। इसके बाद UAN, आधार, बैंक अकाउंट, KYC, नाम, जन्मतिथि और नौकरी से जुड़ी जानकारी जांचें। कंपनी के रिकॉर्ड में गलती है तो नियोक्ता से उसे ठीक करवाएं। सभी जानकारी सही होने के बाद ही दोबारा क्लेम करें।