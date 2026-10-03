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Newsट्रेंडिंग'Drishyam 3' की पहले दिन बंपर कमाई! अजय देवगन की बनी सबसे बड़ी ओपनर, 'Udta Teer' की रिलीज टली

'Drishyam 3' की पहले दिन बंपर कमाई! अजय देवगन की बनी सबसे बड़ी ओपनर, 'Udta Teer' की रिलीज टली

अजय देवगन की 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर जोरदार शुरुआत की है। फिल्म की कमाई पहले दिन ही ₹50 करोड़ के पार निकल गई। भारत के साथ विदेशों में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जानिए पहले दिन फिल्म ने कितनी कमाई की।

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Sonam
Sonam
UPDATED: Oct 3, 2026 13:15 IST

In Short

  • 'दृश्यम 3' ने भारत में पहले दिन ₹66.75 करोड़ की कमाई की।
  • फिल्म का पहले दिन का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ₹95.10 करोड़ पहुंचा।
  • 'दृश्यम 3' के चलते 'उड़ता तीर' की रिलीज 9 अक्टूबर से बढ़ाकर 23 अक्टूबर की गई।

अजय देवगन की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन', जिसे 'दृश्यम 3' भी कहा जा रहा है, शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को लेकर पहले से ही फैंस के बीच काफी उत्साह था और इसका असर पहले दिन की कमाई पर भी देखने को मिला। अजय देवगन की एक्टिंग और फिल्म की कहानी को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला।

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भारत में कितनी हुई कमाई?

Sacnilk के मुताबिक, 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ₹66.75 करोड़ की कमाई की। इसके साथ फिल्म का भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹80.10 करोड़ पहुंच गया।

फिल्म ने पहले ही दिन ₹50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। इसके साथ ही यह अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है।

अजय देवगन की इन फिल्मों को छोड़ा पीछे

ओपनिंग के मामले में 'दृश्यम 3' ने अजय देवगन की कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। 'सिंघम अगेन' ने ₹43.70 करोड़, 'सिंघम रिटर्न्स' ने ₹32.09 करोड़, 'गोलमाल अगेन' ने ₹30.14 करोड़ और 'रेड 2' ने ₹19.71 करोड़ की ओपनिंग की थी।

दुनियाभर में ₹95.10 करोड़ की कमाई

विदेशी बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है। पहले दिन फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में ₹15 करोड़ की कमाई की। इसे मिलाकर फिल्म का पहले दिन का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ₹95.10 करोड़ पहुंच गया।

भारत में फिल्म के शोज की कुल ऑक्यूपेंसी 67.8% रही। सबसे ज्यादा दर्शक रात के शोज में देखने को मिले, जहां ऑक्यूपेंसी 76.46% दर्ज की गई।

Image Credit : Aaj Tak

फिल्म की कहानी को मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स

सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ यूजर्स ने फिल्म की कहानी को 'टॉप क्लास' बताया। वहीं अजय देवगन और जयदीप अहलावत के आमने-सामने आने वाले सीन को भी फिल्म का खास हिस्सा बताया जा रहा है। एक यूजर ने फिल्म के क्लाइमैक्स ट्विस्ट और तनाव से भरे सीन्स की तारीफ की।

'उड़ता तीर' की रिलीज टली

'दृश्यम 3' को मिल रहे मजबूत रिस्पॉन्स के बीच आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'उड़ता तीर' की रिलीज आगे बढ़ा दी गई है। यह फिल्म पहले 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आएगी।

9 अक्टूबर को मराठी फिल्म 'गोंधल' की एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग भी शुरू होगी। संतोष दावखर के डायरेक्शन में बनी 'गोंधल' भारत की ऑस्कर 2027 के लिए आधिकारिक एंट्री है।

'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म

अभिषेक पाठक के डायरेक्शन में बनी 'दृश्यम 3' इस फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म है। इसकी कहानी 'दृश्यम 2' की घटनाओं के बाद आगे बढ़ती है। फिल्म में अजय देवगन के अलावा तब्बू, श्रिया सरन, जयदीप अहलावत, रजत कपूर, प्रकाश राज, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव और कमलेश सावंत अहम भूमिकाओं में हैं।

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Edited By:
Sonam
Published On:
Oct 3, 2026