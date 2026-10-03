Nothing Phones पर मिलने वाला है बड़ा Discount, Flipkart Sale में इतना सस्ता होगा Phone 4b
Flipkart Big Billion Days Sale में Nothing के कई Smartphones सस्ते होने वाले हैं। Phone (4a), Phone (4a) Pro और Phone (4b) पर Price Cut के साथ Bank और Exchange Benefits भी मिलेंगे। इनमें एक Phone अपनी अब तक की सबसे कम कीमत पर मिलेगा। जानिए Sale में किस model पर कितनी बचत होगी।
In Short
- Flipkart Big Billion Days Sale 9 अक्टूबर से शुरू होगी।
- Nothing Phone (4a) के एक variant पर ₹3,000 का Direct Price Cut मिलेगा।
- - Nothing Phone (4b) की Effective Price ₹27,999 तक पहुंच जाएगी।
अगर आप Nothing का नया Smartphone खरीदने का इंतजार कर रहे हैं, तो Flipkart Big Billion Days Sale में कई models पर Discount मिलने वाला है। Nothing अपने Phone (4a), Phone (4a) Pro और Phone (4b) पर Price Cut, Bank Offers और Exchange Benefits दे रही है। Sale 9 अक्टूबर से शुरू होगी, जबकि Plus, VIP और Black members समेत eligible co-branded credit card holders को 8 अक्टूबर से Early Access मिलेगा।
Nothing Phone (4a) पर ₹3,000 का Price Cut
Phone (4a) के 6GB RAM और 128GB Storage variant की कीमत Sale में सीधे ₹3,000 कम होगी। Bank Offer, Coupon और Exchange Bonus जोड़ने के बाद इसकी Effective Price ₹32,999 होगी।
8GB+128GB variant की Effective Price ₹40,999 होगी। वहीं 8GB+256GB model ₹45,999 और 12GB+256GB variant ₹46,999 में मिलेंगे।
Phone (4a) में 6.78-inch 120Hz AMOLED Display और Snapdragon 7s Gen 4 Chipset मिलता है। इसमें पीछे दो 50MP Cameras दिए गए हैं, जिनमें Periscope Telephoto Camera भी शामिल है। Smartphone में 5,400mAh battery मिलती है।
Phone (4a) Pro पर क्या मिलेगा Offer?
Phone (4a) Pro के 8GB+128GB variant की Effective Price ₹49,999 से शुरू होगी। वहीं 8GB+256GB model ₹52,999 और 12GB+256GB variant ₹54,999 में उपलब्ध होंगे।
इस model पर Direct Price Cut नहीं है। Buyers को variant के हिसाब से ₹4,500 तक Bank Benefits और ₹500 Exchange Bonus मिल सकते हैं।
Phone (4a) Pro में 6.83-inch 144Hz AMOLED Display और Snapdragon 7 Gen 4 Chipset दिया गया है। इसमें 50MP Main Camera और 50MP Periscope Telephoto Camera मिलते हैं। कंपनी इसमें 140x Ultra Zoom देने का दावा करती है।
Phone (4b) की कीमत ₹27,999
Phone (4b) Sale में अपनी अब तक की सबसे कम कीमत पर मिलेगा। इसके 6GB+128GB variant पर ₹4,000 का Price Cut मिलेगा। Bank और Exchange Benefits के बाद इसकी Effective Price ₹27,999 होगी।
8GB+128GB variant ₹35,999 और 8GB+256GB variant ₹36,999 की Effective Price पर मिलेंगे।
Phone (4b) में 6,000mAh Battery, Snapdragon 6 Gen 4 Chipset, 6.77-inch 120Hz Super AMOLED Display और 50MP OIS Main Camera मिलते हैं।