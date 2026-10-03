BMW 3 Series का नया अवतार आया सामने, इस बार दूर से पहचानना भी हो सकता है मुश्किल

BMW ने अपनी नई eighth-generation 3 Series का पर्दा उठा दिया है। करीब पांच दशक से अपनी खास पहचान बनाए रखने वाली BMW 3 Series इस बार पूरी तरह नए लुक में नज़र आ रही है। कंपनी ने नई 3 Series में Neue Klasse design language का इस्तेमाल किया है। इसके साथ M340i की जगह ज्यादा पावरफुल M350 को लाया गया है।

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पूरी तरह बदल गया Front Look

नई BMW 3 Series में सबसे बड़ा बदलाव सामने की तरफ देखने को मिलता है। BMW की traditional kidney grille अब अलग नज़र आने के बजाय headlights के साथ एक चौड़े horizontal design का हिस्सा बन गई है।

Daytime Running Lights यानी DRLs को vertical layout दिया गया है। Illuminated grille में अलग-अलग light animations भी मिल सकते हैं। Side में flush-fitting door handles, नया character line और ज्यादा उभरे हुए wheel arches दिए गए हैं। Rear में L-shaped tail-lights को भी नया design मिला है।

अंदर मिलेगा 17.9-inch Display

नई 3 Series का cabin भी काफी बदल गया है। इसमें panoramic sunroof और memory के साथ powered seats मिलती हैं। कार में 17.9-inch centre screen के साथ pillar-to-pillar BMW Panoramic iDrive display strip दिया गया है।

इसमें traditional instrument cluster नहीं मिलेगा। इसकी जगह 3D head-up display दिया गया है। Centre screen AOSP यानी Android Open Source Project पर आधारित BMW OS X पर चलता है और OTA updates को भी support करता है।

EV में 912 km तक Range

BMW 3 Series में i3 EV और M350 ICE जैसे powertrain options दिए गए हैं। i3 50 xDrive में 108.7 kWh battery के साथ 462 bhp और 645 Nm वाला motor मिलता है। कंपनी इसके लिए 912 km की claimed range बता रही है। यह 4.7 सेकंड में 0-100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है।

i3 40 xDrive में 82.8 kWh battery और 369 bhp motor मिलते हैं। इसकी claimed range 710km है। EV में 400 kW तक DC fast charging का support मिलता है। ज्यादा powerful i3 M60 xDrive को 2027 में लॉन्च किया जाएगा।

M340i की जगह आया M350

M350 xDrive में 3.0-litre inline-six engine मिलता है, जो 437 bhp और 580 Nm देता है। यह 4.1 सेकंड में 0-100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है, जो M340i के 4.4 सेकंड से 0.3 सेकंड तेज है।

वहीं 320 में 2.0-litre four-cylinder engine मिलता है, जो 208 bhp और 330 Nm देता है। दोनों ICE models में 48V mild-hybrid system दिया गया है। फिलहाल नई BMW 3 Series की India launch timeline सामने नहीं आई है।