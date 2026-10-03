SIP Stop या Pause... पैसों की जरूरत पड़ने पर क्या करें? पहले समझ लें दोनों में अंतर

म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश करने वाले लोगों के सामने कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, जब हर महीने निवेश जारी रखना मुश्किल हो जाता है। नौकरी में बदलाव, अचानक बढ़ा खर्च या कुछ समय के लिए पैसों की जरूरत इसकी वजह हो सकती है। ऐसे में कई निवेशक अपनी SIP बंद करने के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन SIP को पूरी तरह Stop करने के बजाय कुछ समय के लिए Pause करने का विकल्प भी मिल सकता है। आइए समझते हैं SIP Pause और SIP Stop में क्या अंतर है।

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SIP Pause क्या होता है?

SIP Pause का मतलब है कि आप अपनी SIP को पूरी तरह बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ समय के लिए किस्तों को रोक रहे हैं। इस दौरान आपके बैंक खाते से SIP की रकम नहीं कटती। तय Pause अवधि खत्म होने के बाद SIP दोबारा शुरू हो सकती है।

यह विकल्प ऐसे निवेशकों के काम आ सकता है, जो फिलहाल पैसों की कमी की वजह से SIP की किस्त नहीं देना चाहते, लेकिन आगे निवेश जारी रखने की योजना रखते हैं।

SIP Stop का क्या मतलब है?

SIP Stop करने का मतलब है कि आपने अपनी चल रही SIP को बंद करने का फैसला किया है। इसके बाद तय तारीख पर आपके बैंक खाते से SIP की रकम नहीं कटेगी। अगर भविष्य में आप दोबारा उसी या किसी दूसरी स्कीम में SIP शुरू करना चाहते हैं, तो आपको नई SIP शुरू करनी पड़ सकती है।

हालांकि, SIP बंद करने का मतलब यह नहीं है कि म्यूचुअल फंड में पहले से निवेश किया गया आपका पैसा भी अपने आप निकल जाएगा। SIP निवेश करने का तरीका है और पहले से खरीदी गई म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपके निवेश में बनी रह सकती हैं।

SIP Pause और SIP Stop में क्या अंतर?

दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर निवेश जारी रखने की योजना का है। SIP Pause में निवेशक कुछ समय का ब्रेक लेता है और बाद में उसी SIP को जारी रख सकता है। वहीं SIP Stop में चल रही SIP को बंद कर दिया जाता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

अगर पैसों की परेशानी कुछ समय के लिए है और आगे SIP जारी रखने की योजना है, तो Pause का विकल्प देखा जा सकता है। वहीं अगर आप फिलहाल इस SIP को आगे जारी नहीं रखना चाहते हैं, तो Stop का विकल्प अलग है।

फैसला करने से पहले क्या देखें?

SIP Pause की सुविधा और इससे जुड़े नियम अलग-अलग म्यूचुअल फंड हाउस या प्लेटफॉर्म पर अलग हो सकते हैं। इसलिए Pause या Stop करने से पहले अपनी स्कीम और प्लेटफॉर्म के नियम जरूर चेक करें। साथ ही अपने निवेश के लक्ष्य और पैसों की जरूरत को ध्यान में रखकर फैसला करें।