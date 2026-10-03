गाड़ी की टंकी भरवाना हुआ महंगा! इस कंपनी के पेट्रोल पंप पर अचानक बढ़ गए Petrol-Diesel के दाम

देश की सबसे बड़ी निजी ईंधन बेचने वाली कंपनी Nayara Energy ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। कंपनी ने पेट्रोल ₹5 प्रति लीटर और डीजल ₹3 प्रति लीटर महंगा किया है। नई कीमतें शनिवार सुबह से देशभर में Nayara Energy के 7,108 पेट्रोल पंपों पर लागू हो गई हैं।

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अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने के बीच कंपनी ने यह फैसला लिया है।

इस साल दूसरी बार बढ़ाए दाम

Nayara Energy ने इस साल दूसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इतनी ही बढ़ोतरी की है। इससे पहले 26 मार्च को कंपनी ने पेट्रोल ₹5 और डीजल ₹3 प्रति लीटर महंगा किया था।

उस समय Iran conflict के बाद तेल की सप्लाई में रुकावट आने से कीमतें बढ़ गई थीं। बाद में कच्चे तेल की कीमतों में कमी और West Asia में तनाव घटने के बाद 1 जुलाई को कंपनी ने बढ़ी हुई कीमतें वापस ले ली थीं।

सरकारी कंपनियों ने नहीं बढ़ाए दाम

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से निजी पेट्रोल पंप कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है। दूसरी तरफ सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल बड़ा बदलाव नहीं किया है।

Indian Oil, Bharat Petroleum और Hindustan Petroleum के पास देश के 90% से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं।

सरकार ने 1 अक्टूबर को निजी कंपनियों से पेट्रोल और डीजल की बिक्री सीमित नहीं करने को कहा था। इससे पहले Nayara और Jio-bp ने नुकसान के चलते कुछ पेट्रोल पंपों पर ईंधन की सप्लाई सीमित कर दी थी।

तेल कंपनियों को कितना नुकसान?

Rating Agency Icra के मुताबिक सितंबर में तेल कंपनियों को पेट्रोल पर करीब ₹8 प्रति लीटर और डीजल पर करीब ₹9 प्रति लीटर का नुकसान हो रहा था।

Icra का अनुमान है कि पेट्रोल, डीजल और LPG को मिलाकर तेल कंपनियों को रोजाना करीब ₹530 करोड़ का नुकसान हो रहा था।

Icra के अनुसार तेल कंपनियों का कारोबार तब लागत निकालने की स्थिति में रहता है, जब कच्चे तेल की कीमत करीब 85 से 90 डॉलर प्रति बैरल हो।

Jio-bp ने अभी नहीं बढ़ाए दाम

Reliance Industries और UK की bp की साझेदारी वाली Jio-bp देश में 2,304 पेट्रोल पंप चलाती है। कंपनी ने अभी Nayara Energy की तरह कीमतें बढ़ाने की घोषणा नहीं की है।

Nayara Energy की गुजरात के Vadinar में सालाना 2 करोड़ टन क्षमता वाली Refinery है। कंपनी देशभर में 7,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप चलाती है।