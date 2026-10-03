Small Cap में पैसा लगाने वालों के लिए कैसा रहा सितंबर? सिर्फ 4 Funds रहे फायदे में

सितंबर 2026 में Small Cap Mutual Funds के निवेशकों को झटका लगा। महीने के दौरान ज्यादातर Small Cap Funds ने Negative Return दिया और केवल 4 Schemes ही मुनाफे में रहीं। Value Research के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में पूरी Small Cap Fund Category का Return 2.59% गिरा।

advertisement

हालांकि एक साल की तस्वीर इससे अलग है। पिछले एक साल में इस Category ने 9.92% का Positive Return दिया है।

सिर्फ 4 Funds ने दिया Positive Return

सितंबर में Samco Small Cap Fund ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और 6.20% Return दिया। इसके बाद Bank of India Small Cap Fund ने 1.12%, Tata Small Cap Fund ने 0.77% और Groww Small Cap Fund ने 0.20% return दिया।

इसके अलावा बाकी सभी Funds का सितंबर का Return Negative रहा।

Quant Small Cap Fund में 0.74%, Bandhan Small Cap Fund में 0.85% और ICICI Prudential Small Cap Fund में 0.99% की गिरावट दर्ज हुई।

इन Funds में सबसे ज्यादा गिरावट

सितंबर में Edelweiss Small Cap Fund सबसे ज्यादा 5.03% गिरा। UTI Small Cap Fund में 4.22% और Canara Robeco Small Cap Fund में 3.89% की गिरावट आई।

वहीं SBI Small Cap Fund का Return 3.79% और Invesco India Small Cap Fund का Return 3.30% नीचे रहा।

एक साल में किसने दिया सबसे ज्यादा Return?

सितंबर की कमजोरी के बावजूद ज्यादातर Small Cap Funds का एक साल का Return Positive रहा।

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक Bank of India Small Cap Fund ने एक साल में सबसे ज्यादा 29.25% return दिया। TRUST MF Small Cap Fund ने 29.14%, Motilal Oswal Small Cap Fund ने 20.88% और Union Small Cap Fund ने 20.55% Return दिया।

दूसरी तरफ HDFC Small Cap Fund का एक साल का return 2.94% negative रहा, जबकि Tata Small Cap Fund में 0.28% की गिरावट रही।

Small Cap Index भी गिरा

सितंबर में कमजोरी सिर्फ Mutual Funds तक सीमित नहीं रही। Small Cap Index भी महीने के दौरान 3.12% गिरा।

हालांकि एक साल में Small Cap Index ने 2.92% Return दिया। इसकी तुलना में Small Cap Fund Category का एक साल का Return 9.92% रहा।

सितंबर के आंकड़े दिखाते हैं कि Small Cap Segment में कम समय में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। एक महीने की गिरावट के बावजूद कई Funds का एक साल का Return अभी भी Positive बना हुआ है।