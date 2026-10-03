BMW की इन खास Cars की भारत में Pre Booking शुरू, पहली बार आएगा यह दमदार Model

BMW India और BMW Motorrad India ने भारत में खास 100 Jahre Nürburgring Editions की Pre Booking शुरू कर दी है। यह खास Collection जर्मनी के मशहूर Nürburgring Race Track के 2027 में पूरे होने वाले 100 साल के मौके पर लाया जा रहा है।

इस Collection में पांच BMW M Cars और एक Motorcycle शामिल हैं। खास बात यह है कि BMW पहली बार M5 Touring को भारत में लाने जा रही है।

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कौन-कौन से Models शामिल होंगे?

भारत में आने वाले इस खास Collection में BMW M2 Coupe, M3 Competition xDrive, M4 Competition xDrive, M5 Sedan और M5 Touring शामिल हैं।

इसके अलावा BMW Motorrad की M 1000 R Motorcycle भी इसका हिस्सा होगी।

BMW ने अभी यह नहीं बताया है कि भारत में इनकी कितनी units उपलब्ध होंगी। हालांकि कंपनी के मुताबिक इन Models को बेहद सीमित संख्या में बनाया जाएगा।

इन Special Editions में क्या होगा खास?

इन Cars को Nürburgring Race Track से जुड़ा खास Look दिया गया है। इनमें Nürburgring Green रंग सबसे ज्यादा नज़र आएगा। इसके अलावा Sapphire Black रंग के साथ Green Accents का विकल्प भी मिलेगा।

Cars पर ‘100 Years’ Logo, ‘Nürburgring since 1927’ और Race Track के खास Graphics दिए जाएंगे।

अंदर Black Interior के साथ Green और White Stitching मिलेगी। इसके अलावा खास Door Sills, M Alcantara Steering Wheel, M Carbon Bucket Seats और Carbon Fibre Trim जैसे Features भी दिए जाएंगे।

पहली बार भारत आएगी BMW M5 Touring

इस Collection का सबसे खास Model BMW M5 Touring है। यह पहली बार भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी।

M5 Touring में 4.4-litre Twin Turbo V8 Engine के साथ Electric Motor वाला M HYBRID System मिलता है। यह कुल 727 bhp की Power और 1,000 Nm का Torque देता है।

Power चारों Wheels तक 8-speed Automatic Gearbox के जरिए पहुंचती है। BMW के मुताबिक यह Car सिर्फ 3.6 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी Top Speed 250 kmph तक सीमित है।

Special Edition में M5 Touring की Roof पर Nürburgring से प्रेरित खास Stripe Design भी मिलेगा।

M2 M3 M4 और M5 भी होंगे खास

BMW M2, M3 Competition xDrive, M4 Competition xDrive और M5 Sedan को भी Nürburgring से जुड़े खास Design और Features मिलेंगे।

इनमें Carbon Roof, Carbon Bucket Seats, Nürburgring Graphics और Green Accents जैसे बदलाव देखने को मिलेंगे। अलग-अलग Models में Features अलग हो सकते हैं।

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BMW M 1000 R भी Collection में शामिल

BMW Motorrad की M 1000 R Motorcycle भी इस खास Collection का हिस्सा है।

Bike के Fuel Tank पर Nürburgring Race Track की आकृति दी जाएगी। इसमें ‘one of 100’ Marking वाला खास Airbox Cover और Green Accent वाली Carbon Fibre Wheels मिलेंगे।

इसके अलावा Seat पर ‘100’ की खास कढ़ाई और कई Parts पर Black Finish दी जाएगी।

क्यों खास है Nürburgring?

जर्मनी का Nürburgring Race Track 1927 में शुरू हुआ था और 2027 में इसके 100 साल पूरे होंगे। यह Track करीब 20.8 km लंबा है और इसमें 150 से ज्यादा मोड़ हैं।

BMW के मुताबिक कंपनी Nürburgring 24 Hours Race में अब तक 21 बार जीत हासिल कर चुकी है।