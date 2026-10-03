EV से भी महंगी क्यों पड़ रही Hybrid Cars? जानिए आखिर किस चीज के ज्यादा पैसे दे रहे ग्राहक

भारत के Mid-size SUV बाजार में Hybrid Cars तेजी से बढ़ रही हैं। Renault अक्टूबर में Duster Hybrid लॉन्च करने वाली है। वहीं आने वाले समय में Kia Seltos और नई Hyundai Creta में भी Hybrid इंजन मिलने की उम्मीद है।

लेकिन इस बीच एक दिलचस्प बात सामने आ रही है। कई Hybrid Cars की कीमत अब EV के बराबर या उससे भी ज्यादा हो गई है। ऐसे में सवाल है कि जब लगभग उसी कीमत में EV मिल रही है तो Hybrid खरीदने पर ग्राहक ज्यादा पैसे किस चीज के दे रहा है?

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EV से महंगी पड़ रही Hybrid

Maruti Suzuki की गाड़ियों से इसे आसानी से समझा जा सकता है। Vitara की शुरुआती कीमत ₹16.19 लाख है। वहीं Victoris Hybrid ₹16.43 लाख और Grand Vitara Hybrid ₹16.68 लाख से शुरू होती हैं।

ऊपरी Variant में e Vitara Alpha और Victoris ZXi Plus (O) Hybrid दोनों की Ex-showroom कीमत ₹19.99 लाख है।

लेकिन On-road Price में बड़ा अंतर है। Vitara Alpha की ऑन-रोड कीमत करीब ₹21.44 लाख है, जबकि Victoris Hybrid की कीमत करीब ₹23.23 लाख तक पहुंच जाती है। यानी Hybrid करीब ₹1.79 लाख महंगी पड़ती है।

Grand Vitara Alpha Plus (O) Hybrid की ऑन-रोड कीमत करीब ₹22.80 लाख है। यह भी eVitara Alpha से करीब ₹1.36 लाख ज्यादा है।

Hybrid में ज्यादा पैसे किस बात के?

Hybrid Car का सबसे बड़ा फायदा उसकी सुविधा है। इसे चलाने के लिए Charging Station खोजने की जरूरत नहीं पड़ती।

Strong Hybrid में Petrol Engine के साथ Electric Motor और छोटी Battery मिलती है। गाड़ी जरूरत के हिसाब से Petrol Engine और Electric Motor का इस्तेमाल करती है। इसकी बैटरी गाड़ी चलती समय और ब्रेकिंग के दौरान खुद चार्ज होती रहती है।

इसलिए लंबी यात्रा पर बस पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाकर आगे बढ़ा जा सकता है।

EV में मिलती है बड़ी Battery

EV पूरी तरह बैटरी से चलती है। इसलिए इसमें Hybrid के मुकाबले काफी बड़ी Battery दी जाती है।

e Vitara में 49 kWh और 61 kWh Battery के विकल्प हैं। Creta EV में 42 kWh और 51.4 kWh बैटरी मिलती है। वहीं Sierra EV में 63 kWh और 75 kWh बैटरी के विकल्प दिए गए हैं।

यानी Hybrid में ग्राहक Petrol Engine, Electric Motor, Battery और इन सभी को साथ चलाने वाली Technology के लिए पैसे देता है। EV में कीमत का बड़ा हिस्सा बड़ी Battery और पूरी तरह Electric Powertrain पर खर्च होता है।

Honda City Hybrid भी महंगी

Honda City Hybrid की कीमत ₹21.36 लाख है और इसकी ऑन-रोड कीमत करीब ₹24.80 लाख तक पहुंचती है।

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इस कीमत के आसपास कई EV भी मौजूद हैं। Hyundai Creta EV का 51.4kWh Battery वाला Excellence LR Variant ₹23.67 लाख में आता है। वहीं Tata Sierra EV की कीमत ₹26 लाख तक जाती है।

हालांकि इन गाड़ियों के Features, Battery, Size और Body Style अलग-अलग हैं, इसलिए इनकी सीधी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन कीमतों का अंतर अब काफी कम हो गया है।

असली कीमत पर ध्यान देना जरूरी

Car खरीदते समय केवल Ex-showroom Price देखना सही तस्वीर नहीं दिखाता। Registration, Insurance और दूसरे खर्च जुड़ने के बाद On-road Price काफी बदल सकती है।

हालांकि On-road Price अलग-अलग राज्यों में अलग हो सकती है, लेकिन Hybrid और EV की असली कीमत की तुलना करते समय इसे देखना जरूरी है।

आखिर Hybrid में ज्यादा पैसे क्यों?

Hybrid खरीदने वाला ग्राहक असल में ज्यादा सुविधा के लिए पैसे देता है। उसे शहर में Electric Motor का फायदा मिलता है और लंबी यात्रा के दौरान Charging की चिंता भी नहीं रहती। जरूरत पड़ने पर Petrol भरवाकर सफर जारी रखा जा सकता है।

दूसरी तरफ EV उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प बन सकती है, जिनके पास घर या काम की जगह पर आसानी से Charging की सुविधा है।

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Renault Duster के साथ आने वाले समय में Kia Seltos और Hyundai Creta जैसी गाड़ियों में भी Hybrid विकल्प आने की उम्मीद है। ऐसे में Hybrid और EV की कीमतों की यह तुलना आगे और अहम हो सकती है।