नई Car या Bike खरीदने का प्लान? एक साथ एंट्री करने वाले हैं ये 6 नए मॉडल, जानें कौन-कौन हैं लिस्ट में

अक्टूबर का महीना ऑटो मार्केट के लिए काफी व्यस्त रहने वाला है। इस महीने कई नई कार और बाइक लॉन्च होने वाली हैं। हालांकि, सबसे ज्यादा हलचल 6 अक्टूबर को देखने को मिलेगी। इस दिन एक साथ दो कारें और चार बाइक लॉन्च होने वाली हैं। इन गाड़ियों के टीजर भी सामने आने शुरू हो गए हैं।

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Skoda Slavia Facelift होगी लॉन्च

6 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली कारों में Skoda Slavia Facelift शामिल है। इस कार को रिवील किया जा चुका है। अपडेट के बाद इस पॉपुलर सेडान में कई बदलाव देखने को मिलेंगे।

नई Skoda Slavia में रिवाइज्ड फ्रंट एंड मिलेगा। इसके हेडलैम्प्स में बदलाव किया गया है। इसके अलावा कनेक्टिंग LED बार, LED DRLs, नए अलॉय व्हील्स, रिवाइज्ड टेल लैम्प्स और बंपर समेत कई बदलाव देखने को मिलेंगे।

Slavia के केबिन में क्या मिलेगा?

कार के केबिन में कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि, इसमें 10.24 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा, जिस पर टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन की सुविधा होगी। इसके अलावा 10 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा।

इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें पहले वाला ही 1.0 लीटर TSI और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा।

Honda Elevate Facelift भी होगी लॉन्च

6 अक्टूबर का दूसरा बड़ा कार लॉन्च Honda Elevate Facelift होगा। इस SUV के अपडेटेड वर्जन में कई डिजाइन बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें ट्विक्ड हेडलैम्प्स, LED DRLs, कनेक्टिंग LED बार, रिवाइज्ड फ्रंट ग्रिल और बंपर मिलेगा।

इसके साथ नए अलॉय व्हील्स और रिवाइज्ड टेल लैम्प्स भी दिए जाएंगे।

Elevate में मिलेंगे ये फीचर्स

इंटीरियर की बात करें तो Honda Elevate Facelift में 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट यूनिट मिलेगा। इसके अलावा 8 स्पीकर ऑडियो सिस्टम, वायरलेस चार्जर, 7 इंच का सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और रियर पार्किंग जैसे फीचर्स मिलेंगे।

इस SUV के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

Triumph की चार बाइक भी होंगी लॉन्च

कारों के साथ 6 अक्टूबर को चार नई बाइक भी लॉन्च होने वाली हैं। Triumph ने एक टीजर जारी कर चार नई मोटरसाइकिल को टीज किया है।

कंपनी Bonneville 400 को लॉन्च कर सकती है, जिसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। यह बाइक रेट्रो मॉडर्न लुक के साथ आएगी। इसका मुकाबला Royal Enfield Classic 350, Bullet 350 और Honda CB350 लाइनअप से होगा।

इसके अलावा Triumph Street Triple और दो Tiger मॉडल भी 6 अक्टूबर को लॉन्च होंगे। यानी एक ही दिन में दो कारों और चार बाइक्स की एंट्री से ऑटो मार्केट में काफी हलचल देखने को मिलने वाली है।