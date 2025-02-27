scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीGmail में जल्द आएगा नया फीचर: आसानी से ओपन होगा अकाउंट

Gmail में जल्द आएगा नया फीचर: आसानी से ओपन होगा अकाउंट

Google अपने ईमेल प्लेटफॉर्म Gmail के लिए सुरक्षा को और मजबूत करने जा रहा है। Forbes की रिपोर्ट के अनुसार, Google जल्द ही SMS आधारित छह अंकों वाले ऑथेंटिकेशन कोड को बंद करने वाला है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Feb 27, 2025 13:30 IST

Google अपने ईमेल प्लेटफॉर्म Gmail के लिए सुरक्षा को और मजबूत करने जा रहा है। Forbes की रिपोर्ट के अनुसार, Google जल्द ही SMS आधारित छह अंकों वाले ऑथेंटिकेशन कोड को बंद करने वाला है। अब मोबाइल नंबर पर OTP (वन-टाइम पासवर्ड) प्राप्त करने के बजाय, उपयोगकर्ताओं को QR कोड स्कैन करने का विकल्प मिलेगा। यह बदलाव टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए किया जा रहा है।

advertisement

SMS वेरिफिकेशन हटाने का कारण

Forbes की रिपोर्ट के अनुसार, Gmail के प्रवक्ता Ross Richendrfer ने बताया कि आने वाले महीनों में इस नई प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। SMS वेरिफिकेशन सिस्टम में कई सुरक्षा खामियां देखी गई हैं, जिनका साइबर अपराधी फायदा उठा सकते हैं। हैकर्स अक्सर यूजर्स को धोखा देकर उनके OTP ले लेते हैं, जिससे उनका अकाउंट असुरक्षित हो जाता है। इसके अलावा, SMS आधारित ऑथेंटिकेशन मोबाइल ऑपरेटर की सुरक्षा पर निर्भर करता है, जो हमेशा भरोसेमंद नहीं होता। इसलिए, Google ने अधिक सुरक्षित और आधुनिक तकनीक अपनाने का फैसला किया है।

कैसे काम करेगा नया QR कोड वेरिफिकेशन?

अब तक यूजर जब अपने Gmail अकाउंट में लॉगिन करते थे, तो उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का कोड भेजा जाता था, जिसे दर्ज करने पर अकाउंट एक्सेस मिलता था। लेकिन नए सिस्टम में अब यूजर्स को एक QR कोड दिखाई देगा, जिसे वे अपने फोन के कैमरा ऐप से स्कैन करके लॉगिन कर सकेंगे।

Richendrfer के अनुसार, यह प्रक्रिया न केवल ज्यादा सुरक्षित होगी, बल्कि उपयोगकर्ताओं के लिए भी आसान होगी।

नया फीचर कब होगा लागू?

Google ने अभी तक इस फीचर की सटीक लॉन्च तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे जल्द ही लागू किया जा सकता है। Richendrfer ने संकेत दिया है कि निकट भविष्य में इस अपडेट को लेकर अधिक जानकारी साझा की जाएगी।

Gmail सुरक्षा में यह बदलाव क्यों जरूरी है?

फिशिंग अटैक से बचाव : SMS आधारित OTP कोड हैकर्स द्वारा चुराया जा सकता है।
अधिक सुरक्षित वेरिफिकेशन: QR कोड स्कैनिंग सीधे उपयोगकर्ता के डिवाइस पर निर्भर करेगी, जिससे सुरक्षा बढ़ेगी।
बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव: कोड याद रखने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ QR स्कैन करना होगा।

Google का यह कदम Gmail अकउंट की सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। SMS आधारित OTP के स्थान पर QR कोड आधारित लॉगिन प्रक्रिया से फिशिंग और साइबर धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। अब यूजर्स को अपने Gmail खाते में लॉगिन करने के लिए बस QR कोड स्कैन करना होगा, जिससे उनकी सुरक्षा और भी मजबूत हो जाएगी।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Feb 27, 2025