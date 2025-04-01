सोशल मीडिया पर आया नया खतरा: Ghibli स्टाइल में तस्वीरें डालने से हो सकता है बड़ा नुकसान

आजकल सोशल मीडिया पर Ghibli Style में तस्वीरें बनाने का एक नया ट्रेंड चल रहा है। लोग अपनी और अपने परिवार की फोटो शेयर कर रहे हैं, और उन तस्वीरों को AI की मदद से Ghibli स्टाइल में बदलवा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब आप अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं, तो आप Facial Recognition को भी अनजाने में एआई कंपनियों के साथ शेयर कर रहे हैं? जी हां, ये एक बड़ा खतरा हो सकता है, और हम आपको बताएंगे कि इस ट्रेंड से कैसे आप और आपका डेटा खतरे में पड़ सकता है।

आपके चेहरे का हो सकता है गलत इस्तेमाल

ये केवल Ghibli स्टाइल के कारण नहीं हो रहा है। दरअसल, हम रोजाना AI कंपनियों को अपनी तस्वीरें दे रहे हैं। चाहे वह सोशल मीडिया पर अपनी फोटो अपलोड करना हो, या फोन के Face Unlock के लिए अपना चेहरा स्कैन कराना, हर दिन हम अपनी पहचान को AI के साथ साझा कर रहे हैं। यह एक खतरा है, क्योंकि चेहरे का डेटा Biometric Data आपको कभी भी बदलने का मौका नहीं देता। अगर यह डेटा चोरी हो गया, तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल है।

Facial Recognition बन सकता है बड़ा खतरा

हम कई बार चीजों को हल्के में लेते हैं। यही कारण है कि हम ऐसे घटनाओं को नजरअंदाज करते हैं, जो हमें सतर्क कर रही थीं। Clearview AI जैसी घटनाएं इसका उदाहरण हैं, जहां बिना परमिशन के 3 बिलियन तस्वीरों को इकट्ठा कर एक डेटाबेस बनाया गया था। इसके अलावा, Outabox के डेटा लीक में लाखों लोगों का Facial Recognition डेटा चोरी हुआ। यह डेटा अब ब्लैक मार्केट में बिक रहा है और इससे कई तरह के धोखाधड़ी (Fraud) हो सकते हैं।

कौन कमाता है आपके चेहरे से?

Statista की रिपोर्ट के अनुसार Facial Recognition Technology का मार्केट 2025 तक 5.73 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, और 2031 तक ये 14.55 बिलियन डॉलर तक हो सकता है। मेटा (Meta) और गूगल (Google) जैसी कंपनियां आपके चेहरे से AI मॉडल्स ट्रेन करती हैं, और यह जानकारी वे कभी भी शेयर नहीं करतीं। PimEyes जैसी साइट्स का इस्तेमाल करके किसी की भी फोटो से उसे ऑनलाइन ढूंढा जा सकता है, जो कि Stalking जैसी परेशानी को बढ़ाता है।

इस खतरे से बचने के उपाय

अगर आप इस खतरे से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो Ghibli स्टाइल में तस्वीरें बनवाने की आदत छोड़ दें। सोशल मीडिया पर हाई-रिजॉल्यूशन फोटो अपलोड करने से बचें। फेस अनलॉक की बजाय पिन या पासवर्ड (Password) का इस्तेमाल करें।