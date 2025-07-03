चीन ने फॉक्सकॉन के सैकड़ों चीनी इंजीनियरों को भारत से बुलाया वापस, iPhone 17 के प्रोडक्शन पर पड़ सकता है असर
बीजिंग द्वारा फॉक्सकॉन के तमिलनाडु और कर्नाटक प्लांट से 300 से अधिक चीनी टेकनीशियन को वापस बुलाना व्यापक रूप से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को रोकने और भारत की मैन्यूफैक्चरिंग को रोकने के लिए किया जा रहा है।
Foxconn India iPhone Factories: चीन ने सैकड़ों चीनी इंजीनियरों और टेकनीशियन को भारत के iPhone प्लांट से वापस लौटने के लिए कहा है।
बीजिंग द्वारा फॉक्सकॉन के तमिलनाडु और कर्नाटक प्लांट से 300 से अधिक चीनी टेकनीशियन को वापस बुलाना व्यापक रूप से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को रोकने और भारत की मैन्यूफैक्चरिंग को रोकने के लिए किया जा रहा है। ये टेकनीशियन एप्पल की अगली सीरीज iPhone 17 की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण थे।
आपको बता दें कि फॉक्सकॉन एप्पल का सबसे बड़ा आईफोन असेंबलर है।
कमोडिटी निवेशक सूर्या कानेगांवकर का कहना है कि चीन द्वारा भारत में फॉक्सकॉन के आईफोन प्लांट से इंजीनियरों को वापस बुलाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सूर्या कानेगांवकर ने इसे एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी की ओर से सोचा-समझा प्रहार बताया जो ‘यूनिपोलर एशिया’ को लागू करने और भारत के बढ़ते वर्चस्व को रोकने पर अड़ा हुआ है।
फॉक्सकॉन ने स्थानीय टीमों को प्रशिक्षित करने और हाई एंड मैन्यूफैक्चरिंग प्रक्रियाओं को शामिल करने के लिए चीनी इंजीनियरों पर भरोसा किया है। उनके अचानक चले जाने से परिचालन धीमा होने और नॉलेज ट्रांसफर में बाधा आने की उम्मीद है।
सूर्या कानेगांवकर ने एक गहरी स्ट्रक्चरल कमजोरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि भारत पूरी तरह से चीनी मशीन टूल्स, रेयर अर्थ और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पर निर्भर रहते हुए इंडस्ट्रीयलाइजेशन का प्रयास कर रहा है, जो बेतुका है।
चीन की वापसी की रणनीति एक्सपोर्ट, प्रतिभाओं की आवाजाही और स्पेशल उपकरणों को प्रतिबंधित करने के मौखिक निर्देशों द्वारा समर्थित-चीन से उत्पादन बाहर ले जाने वाली कंपनियों को दंडित करने के व्यापक प्रयासों के बीच आई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए संदेश स्पष्ट है: आपूर्ति शृंखलाओं को भारत में स्थानांतरित करने की कीमत चुकानी पड़ सकती है।
भारत अब ग्लोबल आईफोन का 20% उत्पादन करता है और एप्पल की योजना 2026 तक अमेरिका के लिए अधिकांश प्रोडक्शन भारत में ही करने का प्लान है लेकिन जियोपॉलिटिकल रिस्क इस प्लान पर पानी फेर सकता है।