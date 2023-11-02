Flipkart Sales: iPhone 14 पर जबरदस्त डिस्काउंट, इतने कम पैसे में मिल रहा है

त्योहारों का मौसम आ गया है और Amazon और Flipkart जैसे ई-कॉमर्स आउटलेट अपनी Diwali बिक्री के हिस्से के रूप में कुछ शानदार छूट दे रहे हैं। बिग दिवाली सेल अब लाइव है और यदि आप iPhone 14 पाने का इंतजार कर रहे हैं, तो अब समय आ गया है। प्लेटफ़ॉर्म पर लॉन्च के बाद से फ़ोन अपनी सबसे कम कीमत पर उपलब्ध है और यदि आप अपना पुराना फ़ोन एक्सचेंज करते हैं तो कीमत और भी कम हो सकती है। बेशक, आपको मिलने वाली छूट आपके फोन की स्थिति पर निर्भर करेगी, लेकिन फिर भी यह एक बड़ी डील है।

फ्लिपकार्ट पर iPhone 14 डील

iPhone 14, 128GB वैरिएंट, फ्लिपकार्ट पर 14,901 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट पर उपलब्ध है। फोन 54,999 रुपये में बिक रहा है जबकि इसकी असल कीमत 69,900 रुपये है। इसके अलावा बैंक ऑफर्स भी उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, एसबीआई क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए 1,000 रुपये तक 10 प्रतिशत की तत्काल छूट है। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड पर 5 प्रतिशत कैशबैक भी है। इसके अलावा, अगर आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज करना चुनते हैं तो आपको iPhone 14 और भी कम कीमत पर मिल सकता है। आपका फ़ोन जितनी अच्छी स्थिति में होगा, उस पर उतनी ही अधिक छूट मिलेगी। यह जांचने के लिए कि आपका क्षेत्र एक्सचेंज ऑफर के लिए योग्य है या नहीं, आपको बस फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर अपना पिनकोड दर्ज करना होगा।

आईफोन 14 के बारे में

iPhone 14 पिछले साल भारत में लॉन्च हुआ था। लाइनअप में iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max शामिल थे। जबकि iPhone 14 और 2021 के iPhone 13 के बीच बहुत सारी समानताएं थीं, iPhone 14 के प्रो मॉडल में कुछ ध्यान देने योग्य बदलाव थे, जैसे एक उन्नत प्रोसेसर और बहुचर्चित डायनामिक आइलैंड नॉच डिज़ाइन। वही डायनामिक आइलैंड नॉच अब सभी iPhone 15 मॉडल पर उपलब्ध है। iPhone 14 की बात करें तो, iPhone 13 की तुलना में कैमरे में कुछ सुधार भी पेश किए गए। उदाहरण के लिए, कम रोशनी वाली फोटोग्राफी को इसके रियर कैमरे में फोटोनिक इंजन के जुड़ने के कारण अपग्रेड मिला। हालाँकि, iPhone 13 और iPhone 14 के साथ इष्टतम रोशनी की स्थिति में फोटोग्राफी समान रही। फ्रंट कैमरे की बात करें तो iPhone 13 और iPhone 14 दोनों ही 12 मेगापिक्सल कैमरे पर निर्भर हैं। दोनों के बीच मुख्य अंतर यह है कि iPhone 14 में iPhone 13 के Æ'/2.2 अपर्चर की तुलना में Æ'/1.9 अपर्चर है। इससे नए फोन को अधिक रोशनी देने में मदद मिलती है। iPhone 14 पहली बार अपने फ्रंट कैमरे में ऑटो-फोकस फीचर भी दिखाता है।

