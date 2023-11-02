Lava का 5G स्मार्टफोन Blaze 2 आज होगा लॉन्च
लावा ब्लेज 2 5G फोन में एंड्रॉयड 13 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मिल सकता है। कंपनी इसमें बेसिक कनेक्टिविटी के साथ 3.5mm हेडफोन जैक और चार्जिंग के लिए USB टाइप-C पोर्ट दिया है।
मोबाइल कंपनी Lava 2 नवंबर को LAVA Blaze 2 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। कंपनी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर फोन की तस्वीर शेयर करते हुए इसके बारे में जानकारी दी। लावा का यह फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6020 ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ आ सकता है, जो 7 नैनोमीटर पर बना चिपसेट है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो यह फोन ₹9,999 की शुरुआती कीमत के साथ मिल सकता है। कंपनी ने अभी तक फोन के किसी भी स्पेसिफिकेशन की जानकारी नहीं दी है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट में स्मार्टफोन के एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन के बारे में कई दावें हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ोन में कंपनी 20:9 आस्पेक्ट रेशियो और 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट वाली 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले दे सकती है।
फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर पैनल में डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा। इसमें प्रायमरी कैमरा 50MP और सेकंडरी कैमरा 2MP का शामिल हो सकता है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी 8MP का कैमरा दे सकती है। पावर बैकअप के लिए इसमें 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000 mAh की बैटरी मिल सकती है। लावा ब्लेज 2 5G फोन में एंड्रॉयड 13 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मिल सकता है। कंपनी इसमें बेसिक कनेक्टिविटी के साथ 3.5mm हेडफोन जैक और चार्जिंग के लिए USB टाइप-C पोर्ट दिया है।