₹250 करोड़ का धांसू प्लांट, सिर्फ 5 दिन में दुबई पहुंचेगा माल; जानिए कौन सी कंपनी कर रही कमाल

भारत की तेजी से बढ़ती कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड Elista जो दुबई बेस्ड TeknoDome Group का हिस्सा है ने आंध्र प्रदेश के कडप्पा में अपना नया अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया है। 1.32 लाख स्क्वायर फीट में फैला यह प्लांट ₹250 करोड़ के निवेश से तैयार किया गया है और अब पूरी तरह चालू हो चुका है।

प्लांट के लॉन्च होते ही Elista ने अपनी पहली एक्सपोर्ट शिपमेंट भेजी, जिसमें 650 प्रीमियम स्मार्ट टीवी शामिल थे। इस खेप की कीमत ₹2.55 करोड़ है। खास बात यह है कि India–Dubai Free Trade Agreement के तहत यह माल सिर्फ 5 दिनों में दुबई पहुंच जाएगा।

फेज-1 में यह फैक्ट्री हर साल 10 लाख स्मार्ट टीवी और 10 लाख LED मॉनिटर्स बनाएगी। फेज-2 में यहां से वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर और स्मार्ट एक्सेसरीज बनेंगी।

यहां अभी 200 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और भविष्य में रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। प्लांट में ऑटोमेटेड असेंबली लाइन्स, रोबोट्स और इंटेलिजेंट QA सिस्टम लगाए गए हैं।

कंपनी का कहना है कि यह सिर्फ एक फैक्ट्री लॉन्च नहीं है बल्कि ‘Make in India, For the World’ विज़न की दिशा में बड़ा कदम है। कंपनी एक लोकलाइज्ड स्मार्ट टीवी इंटरफेस ला रही है, जो यूजर की लोकेशन के हिसाब से ऐप्स और कंटेंट की सिफारिश करेगा।

Elista के CMD साकेत गौरवने इंटरव्यू में कहा कि अब तक कंपनी बाहर से मैन्युफैक्चरिंग करवाती थी, लेकिन कडप्पा प्लांट के पूरी तरह ऑपरेशनल होते ही 100% Made in India टीवी एक्सपोर्ट किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि 15 साल पहले भारत में बिकने वाले 70% कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आयात होते थे, लेकिन आज 90% घरेलू उत्पादन से आ रहे हैं। यह एक बड़ा बदलाव है।

गौरव ने कहा कि कई ग्लोबल डिजाइन भारतीय उपयोग के हिसाब से सही नहीं होते। Elista का मकसद है भारतीय जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप करना। यही वजह है कि कंपनी ने अपनी गो-टू-मार्केट स्ट्रैटेजी को अलग रखा।

जहां दूसरी कंपनियां मेट्रो शहरों को टारगेट करती हैं, वहीं Elista ने शुरुआत टियर-2 और टियर-3 शहरों से की और ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस किया।

आज कंपनी भारत में 15,000 से ज्यादा रिटेल काउंटर्स से काम कर रही है। कुछ प्रोडक्ट्स सिर्फ ऑफलाइन बिकते हैं और कुछ सिर्फ ऑनलाइन। इसका मतलब है कि हर प्रोडक्ट के लिए अलग चैनल तय किया गया है।

Elista के पास Google और WebOS से ऑफिशियल सर्टिफिकेशन हैं और इसके प्रोडक्ट्स दुबई, ईस्ट वेस्ट अफ्रीका और सेंट्रल एशिया जैसे कई रीजन में रेगुलेटरी टेस्ट पास कर चुके हैं। गौरव का कहना है कि कंपनी किफायती प्रोडक्ट्स देती है, लेकिन क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं करती।