Elista का Ice Storm और Typhoon मॉडल, गर्मियों की चिलचिलाती धूप में देगी राहत

भारत की जानी-मानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज ब्रांड Elista ने अपने नए हाई-पावर कमर्शियल एयर कूलर लॉन्च किए हैं। ये कूलर खासकर बड़े इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और आउटडोर स्पेसेज के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनकी कीमत ₹21,990 से शुरू होती है और ये बढ़ती गर्मी में ज्यादा से ज्यादा ठंडक देने के लिए तैयार हैं।

गर्मी में बढ़ी हाई-कैपेसिटी कूलिंग की डिमांड

इस साल गर्मी जल्दी शुरू होने की वजह से कई राज्यों में बड़ी इंडस्ट्रीज और बिजनेस को हाई-कैपेसिटी कूलिंग सॉल्यूशंस की जरूरत महसूस हो रही है। इस समस्या को समझते हुए, Elista ने अपने दो नए मॉडल Ice Storm और Typhoon लॉन्च किए हैं। ये कूलर फैक्ट्री, वेयरहाउस, बैंक्वेट हॉल, रिटेल स्पेसेज और इवेंट वेन्यू के लिए बेस्ट हैं।

Elista Ice Storm: बड़े स्पेस के लिए जबरदस्त कूलिंग

Ice Storm का डिजाइन बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज और वेयरहाउस के लिए है। इसमें 130-लीटर का बड़ा वॉटर टैंक है, जिससे बार-बार पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ती। Elista Ice Storm की कीमत ₹21,990 है। Elista Ice Storm में कई स्पेशल फीचर्स है जो इसे बाकी से काफी अलग बनाते हैं। इस कूलर के फीचर्स नीचे दिए गए हैं-

एयर डिलीवरी: 9,200 m³/hr

एयर थ्रो: 115 फीट

मोटर पावर: 170W, 1350 RPM

इसके अलावा 20 इंच की मेटल फैन ब्लेड और मल्टी-स्पीड फैन कंट्रोल भी है। वहीं, स्टर्डी ABS बॉडी और 4 कैस्टर व्हील्स (2 लॉक के साथ) आया है।

Elista Typhoon कमर्शियल स्पेस के लिए एक्सट्रीम कूलिंग

Typhoon मॉडल को बड़े-बड़े कमर्शियल एरियाज, बैंक्वेट हॉल और शोरूम के लिए डिजाइन किया गया है। इसका एयर थ्रो 130 फीट तक का है, जिससे बड़ी जगह भी ठंडी रहती है। इसका एयर डिलीवरी 10,050 m³/hr और एयर थ्रो 130 फीट है। वहीं मोटर की पावर 200W, 1390 RPM है। बता दें कि Elista Typhoon का प्राइस ₹23,990 है।

Elista की बढ़ती रेंज

Elista ने कमर्शियल एयर कूलर्स के साथ ही पर्सनल एयर कूलर्स की भी एक रेंज लॉन्च की है, जो ₹7,990 से शुरू होती है। ये सभी मॉडल्स एनर्जी की सेविंग और बेहतरीन कूलिंग के लिए डिजाइन किए गए हैं।