Dell XPS 13 Launch: ताइवान में Computex 2026 इवेंट की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है और इसी दौरान Dell ने अपना नया बजट लैपटॉप Dell XPS 13 लॉन्च किया है।

कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 599 डॉलर (करीब 56,800 रुपये) रखी है, जिससे यह सीधे Apple के MacBook Neo को टक्कर देता नजर आ रहा है। Dell का यह नया लैपटॉप खास तौर पर छात्रों, कैजुअल यूजर्स और रोजमर्रा के काम के लिए भरोसेमंद डिवाइस तलाश रहे लोगों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है।

advertisement

ये खबर पढ़ना ना भूलें: Google DigiKavach Explained: यह क्या है, कैसे काम करता है और इसे अपने फोन या लैपटॉप में कैसे एक्टिवेट करें?

कंपनी का दावा है कि कम कीमत के बावजूद इसमें प्रीमियम डिजाइन और बेहतर परफॉर्मेंस जैसे फीचर्स दिए गए हैं। Dell XPS 13 को हल्का, पोर्टेबल और लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है।

प्रोसेसर

Dell XPS 13 को कंपनी ने अब तक का सबसे पतला और हल्का XPS लैपटॉप बताया है। इसकी मोटाई सिर्फ 12.7mm है और वजन करीब 997 ग्राम है, जिससे इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। लैपटॉप में CNC-machined एल्यूमिनियम बॉडी दी गई है, जो इसे प्रीमियम लुक देती है। इसमें 13.4 इंच का 2.5K टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, जो 500 निट्स ब्राइटनेस और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसके अलावा बैकलिट कीबोर्ड, WiFi 7 और दो USB-C पोर्ट्स भी दिए गए हैं।

परफॉर्मेंस के लिए Dell XPS 13 में Intel Core Series 3 प्रोसेसर, 8GB RAM और 512GB तक स्टोरेज मिलता है। लैपटॉप में ड्यूल-फैन कूलिंग सिस्टम दिया गया है, जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान डिवाइस ठंडा रहता है। कंपनी का दावा है कि यह लैपटॉप एक बार चार्ज करने पर 17 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकता है।

ये खबर पढ़ना ना भूलें: गूगल सर्च से ऐसे हटाएं अपना फोन नंबर और एड्रेस! फॉलो करें ये Steps

प्राइस

कीमत की बात करें तो Dell XPS 13 की शुरुआती कीमत 700 डॉलर (करीब 67,900 रुपये) रखी गई है। वहीं 16 साल से कम उम्र के छात्रों के लिए इसकी कीमत 599 डॉलर (करीब 56,800 रुपये) होगी। हालांकि भारत में इसकी आधिकारिक कीमत अभी सामने नहीं आई है। तुलना करें तो Apple MacBook Neo की कीमत 69,900 रुपये है।

मैकबुक के मुकाबले कैसे है डेल का ये नया लैपटॉप

Dell XPS 13 और MacBook Neo के बीच तुलना करें तो Dell का लैपटॉप 13.4 इंच की बड़ी टचस्क्रीन डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जबकि MacBook Neo में टचस्क्रीन नहीं है और सिर्फ 60Hz रिफ्रेश रेट मिलता है।

Dell में बैकलिट कीबोर्ड और दो हाई-स्पीड USB-C 3.2 Gen 2 पोर्ट्स दिए गए हैं, जो कम रोशनी और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए फायदेमंद हैं। वहीं MacBook Neo कीमत के मामले में थोड़ा सस्ता ऑप्शन माना जा रहा है।