Court का फैसला, लेटेस्ट Apple Smartwatch की America में बिक्री जारी रहेगी
Apple की लेटेस्ट Smartwatch की America में बिक्री जारी रहेगी। टेक कंपनी एप्पल ने Blood Oxygen Feature के पेटेंट उल्लंघन के मामले में 'US Court of Appeal' में एक इमरजेंसी अपील दाखिल की थी। इस अपील में एप्पल स्मार्टवॉच को अमेरिका में इम्पोर्ट करने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकर कर लिया। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने अमेरिकी इंटरनेशनल ट्रेड कमिशन (ITC) के फैसले को बदलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद यह अपील की गई थी। ब्लड ऑक्सीजन फीचर के पेंटेट विवाद पर अक्टूबर-2023 में यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन (ITC) ने कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अमेरिका में एपल वॉच सीरीज 9 और वॉच अल्ट्रा 2 बेचने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था, जो 26 दिसंबर से प्रभावी हो गया है। मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी Massimo लंबे समय से एप्पल पर अपने कर्मचारियों को काम पर रखने, उसकी पल्स ऑक्सीमेट्री टेक्नोलॉजी चुराने और इसे पॉपुलर एप्पल वॉच में शामिल करने का आरोप लगा रही है। साल 2020 में एप्पल ने अपने सीरीज 6 मॉडल की स्मार्टवॉच में पहली बार पल्स ऑक्सीमीटर फीचर दिया था, उसके बाद वह लगातार इस फीचर को अपने स्मार्टवॉच में दे रही है। 2020 में मासिमो ने एप्पल के खिलाफ ट्रेड सीक्रेट्स की चोरी और पेटेंट उल्लंघन के लिए केस दायर किया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि एपल ने वॉच सीरीज 6 के लॉन्च के दौरान उनके 10 पल्स ऑक्सीमीटर पेटेंट का उल्लंघन किया था। इस पर कोर्ट ने मासिमो के पक्ष में फैसला सुनाया था।
इसके बाद अक्टूबर-2023 में अमेरिकी इंटरनेशनल ट्रेड कमिशन (ITC) ने कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और फैसला सुनाया कि एप्पल ने मासिमो के पेटेंट में से एक का उल्लंघन किया है। वॉच में इस्तेमाल किए जा रहे ब्लड ऑक्सीजन सेंसर के पेटेंट मासिमो के पास हैं, इसलिए एप्पल इन मॉडल को नहीं बेच सकता। कंपनी ने इस साल सितंबर में 8 कलर ऑप्शन में एपल वॉच सीरीज 9 और वॉच अल्ट्रा 2 लॉन्च की थी। वॉच सीरीज 9 में डबल टैप फीचर दिया गया है। यानी उंगलियों को दो बार टैप करने पर फोन कॉल उठ जाएगा। डबल टैप से ही फोन कट भी जाएगा। अमेरिका में एप्पल वॉच सीरीज 9 के GPS वैरिएंट की कीमत 399 डॉलर है। GPS+सेलुलर की कीमत 499 डॉलर और वॉच अल्ट्रा 2 की कीमत 799 डॉलर है।