OpenAI अपने चैटजीपीटी पेड सब्सक्रिप्शन प्लान में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। दिसंबर से ChatGPT Plus, Pro और Business प्लान इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए चैटजीपीटी और Codex की अलग-अलग यूसेज लिमिट के बजाय एक कॉमन लिमिट लागू होगी। यानी अब इन दोनों सेवाओं पर होने वाला इस्तेमाल एक ही अलाउंस के तहत गिना जाएगा। कंपनी का यह कदम चैटजीपीटी के मुख्य अनुभव में Work की एजेंटिक क्षमताओं को शामिल करने की दिशा में उठाया जा रहा है।

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इस बदलाव का सीधा असर उन यूजर्स पर पड़ेगा जो चैटजीपीटी के साथ Codex का भी नियमित इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, कंपनी ने साफ किया है कि इंस्टेंट चैट को इस साझा लिमिट से बाहर रखा जाएगा।

ChatGPT और Codex की यूसेज लिमिट कैसे काम करेगी?

दिसंबर से Plus, Pro और Business सब्सक्राइबर्स को चैटजीपीटी और Codex के लिए एक ही यूसेज अलाउंस मिलेगा। इसका मतलब है कि दोनों सेवाओं पर होने वाली खपत को अलग-अलग देखने के बजाय एक साथ गिना जाएगा।

इस पूरी प्रक्रिया में टोकन के आधार पर इस्तेमाल मापा जाएगा। टोकन जानकारी की वे छोटी इकाइयां होती हैं जिन्हें AI मॉडल समझने और जवाब तैयार करने के लिए प्रोसेस करता है। यूजर किस मॉडल का इस्तेमाल कर रहा है और उसे किस तरह का काम दे रहा है, इसी आधार पर उसकी लिमिट खर्च होगी।

कंपनी के मुताबिक, अलग-अलग मॉडल और टास्क के हिसाब से यूसेज की खपत भी अलग होगी। एडवांस मॉडल और ज्यादा जटिल कामों में आमतौर पर अधिक टोकन खर्च होंगे। वहीं, इंस्टेंट चैट इस साझा यूसेज अलाउंस में शामिल नहीं होगी।

Settings में दिखेगी कितनी लिमिट बची है

OpenAI यूजर्स को उनकी बची हुई यूसेज लिमिट और उसके रीसेट होने का समय देखने की सुविधा भी देगा। इसके लिए यूजर्स को ChatGPT की Settings में जाकर Usage सेक्शन खोलना होगा।

यहां उन्हें चैटजीपीटी और Codex दोनों सेवाओं के इस्तेमाल की एक साथ जानकारी मिलेगी। इससे यूजर्स को यह समझने में आसानी होगी कि उनकी कुल लिमिट का कितना हिस्सा इस्तेमाल हो चुका है और अगली बार लिमिट कब रीसेट होगी।

लिमिट खत्म होने पर मिलेंगे तीन विकल्प

अगर कोई यूजर अपनी साझा यूसेज लिमिट पूरी कर लेता है तो उसके पास आगे इस्तेमाल जारी रखने के लिए तीन विकल्प होंगे।

पहला, वह लिमिट रीसेट होने का इंतजार कर सकता है। दूसरा, अपने मौजूदा सब्सक्रिप्शन प्लान को अपग्रेड कर सकता है। तीसरा, आगे इस्तेमाल जारी रखने के लिए क्रेडिट खरीद सकता है। ये विकल्प उन फीचर्स के लिए उपलब्ध होंगे जो इस व्यवस्था के तहत आते हैं।

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दिसंबर से शुरू होगा बदलाव

OpenAI इस बदलाव को लागू करने से पहले सीमित स्तर पर इसकी टेस्टिंग कर रहा है। कुछ यूजर्स को दिसंबर से पहले ही नई यूसेज व्यवस्था देखने को मिल सकती है। इन यूजर्स से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर कंपनी संभावित समस्याओं का आकलन करेगी।

कंपनी का कहना है कि इस बदलाव के दौरान यूजर्स के मौजूदा वर्कफ्लो में कम से कम रुकावट आए, इसकी तैयारी की जा रही है। ज्यादातर यूजर्स को अपनी लिमिट रीसेट होने के लिए मौजूदा व्यवस्था की तुलना में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

कुल मिलाकर, दिसंबर से ChatGPT Plus, Pro और Business यूजर्स के लिए चैटजीपीटी और Codex का इस्तेमाल एक साझा लिमिट के तहत आएगा। हालांकि, इंस्टेंट चैट को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है।