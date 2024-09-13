Car Discount: क्या कार खरीदने के लिए ये बेस्ट टाइम है?

अगर आप नई कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो शायद अब ऐसा करने का सबसे सही समय है। भारत की सबसे बड़ी ऑटो निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने कहा है कि इतना सस्ता ऑफर आपको अगले साल शायद ही मिले। मारुति सुजुकी के सेल्स और मार्केटिंग के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बनर्जी ने बिजनेस टुडे टीवी को बताया कि "कार खरीदने के लिए यह सबसे अच्छा समय है, बाजार में सबसे सस्ती कारें उपलब्ध हैं, और आम तौर पर साल की दूसरी छमाही में, त्योहारी सीजन के कारण आपूर्ति कम हो जाती है, लेकिन इस बार डिस्काउंट अच्छा है और कोई शोर्टेज नहीं है।

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के अध्यक्ष सीएस विग्नेश्वर ने BTTV को बताया कि "इन्वेंट्री का स्तर 70-75 दिनों के आसपास है, कंपनी की छूट अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, और फाइनेंसर अच्छे इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं।

कार कंपनियों ने अच्छा खास डिस्काउंट दिया है

जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस बार कई कार कंपनियों ने अच्छा खास डिस्काउंट दिया है। मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा, महिंद्रा और होंडा जैसी प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों के कई मॉडल डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं। मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 61,402 रुपये के डिस्काउंट पर उपलब्ध है, जबकि मारुति सुजुकी वैगनआर और स्विफ्ट पर 63,100 रुपये और 57,100 रुपये तक की छूट मिल रही है। हुंडई की वेन्यू की कीमत में 70,629 रुपये की कटौती हुई है और टाटा मोटर्स हैरियर पर 1.60 लाख रुपये और सफारी पर 1.80 लाख रुपये की भारी कटौती कर रही है। महिंद्रा भी पर्याप्त छूट दे रही है, महिंद्रा बोलेरो नियो पर 1.34 लाख रुपये तक की कमी की जा रही है और थार और स्कॉर्पियो क्लासिक क्रमशः 1.55 लाख रुपये और 1.20 लाख रुपये की कटौती के साथ आ रही है।