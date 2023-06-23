Byju's ने बोर्ड मेंबर्स के इस्तीफे की खबर का किया खंडन, कहा ये सिर्फ अटकलबाजी

scorecardresearch
बीते कल देर शाम से ही देश की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बायजूस अचानक सुर्खियों में है, खबर ये आ रही थी की बायजूस के फाउंडर बायजू रवींद्रन के साथ कुछ मसलों पर मतभेद की वजह से बोर्ड के कुछ अहम सदस्यों ने इस्तीफे दे दिए हैं। जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, उनमें जीवी रविशंकर, विवियन वू और रसेल ड्रेसनस्टॉक शामिल हैं। पर अब Byju's ने बोर्ड मेंबर्स के इस्तीफे की खबर का किया खंडन किया है। कंपनी ने औपचारिक रूप से बयान जारी कर इस बात से इनकार कर दिया है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jun 23, 2023 18:34 IST
Byju's ने बोर्ड मेंबर्स के इस्तीफे की खबर का किया खंडन

बीते कल देर शाम से ही देश की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी Byju's अचानक सुर्खियों में है, खबर ये आ रही थी की बायजूस के फाउंडर Byju Ravindran के साथ कुछ मसलों पर मतभेद की वजह से बोर्ड के कुछ अहम सदस्यों ने इस्तीफे दे दिए हैं। जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, उनमें GV Ravi Shankar,Vivian Wu और Russell Dressenstock शामिल हैं। पर अब Byju's ने बोर्ड मेंबर्स के इस्तीफे की खबर का किया खंडन किया है।

कंपनी ने औपचारिक रूप से बयान जारी कर इस बात से इनकार कर दिया है। Byju's के प्रवक्ता ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि Peak XV's के GV रविशंकर, प्रोसस के रसेल ड्रिडेनस्टॉक और चैन जकरबर्ग के विवियन वू ने इस्तीफे दे दिए हैं। लेकिन ये खबर पूरी तरह से अटकलबाजी है। कंपनी ने बयान में बताया कि संगठन के भीतर कोई भी डेवलपमेंट या बदलाव आधिकारिक चैनल और अनाउंसमेंट के माध्यम से साझा किया जाता है। दरअसल, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बोर्ड के तीन सदस्यों के इस्तीफे को लेकर खबर प्रकाशित हुई, जिसके बाद कंपनी का खंडन आया है। Byju's के बोर्ड में Byju रवीन्द्रन, उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ और उनके भाई रिजु रवीन्द्रन भी शामिल हैं। ये रिपोर्ट्स ऐसे वक्त में आई हैं जब एडटेक कंपनी पिछले 12 महीनों से उथल-पुथल से गुजर रही है, Byju's पर प्रवर्तन निदेशालय का छापा भी पड़ा था। कंपनी कोर्ट में भी लेंडर्स से केस लड़ रही है।  इसके साथ वित्तीय नतीजों में देरी और फंडिंग भी अधर में लटकी हुई है।

Byju Ravindran के साथ कुछ मसलों पर मतभेद की वजह से बोर्ड के कुछ अहम सदस्यों ने इस्तीफे कि खबर आ रही थी
Byju Ravindran के साथ कुछ मसलों पर मतभेद की वजह से बोर्ड के कुछ अहम सदस्यों ने इस्तीफे कि खबर आ रही थी

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jun 23, 2023