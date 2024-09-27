Amazon पर दिवाली से पहले खरीद लो फोन ! ऐसा डिस्काउंट बाद में नहीं मिलेगा

Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2024 प्राइम मेंबर्स के लिए शुरू हो गई है, जिसमें स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उत्पादों पर कई तरह के डील्स दिए जा रहे हैं। यह सेल 27 सितंबर को सुबह 12 बजे से सभी खरीदारों के लिए खुली रहेगी। आज हम आपको बताएंगे कि किस फोन पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है।

Android Phone Deals:

सैमसंग गैलेक्सी एस24 अल्ट्रा: 1,09,999 रुपये (एमआरपी: 1,29,999 रुपये)। इस फ्लैगशिप में टिकाऊ टाइटेनियम फ्रेम, उन्नत कैमरा तकनीक और नवीनतम गैलेक्सी एआई सुविधाएँ हैं।

iPhone 16 Pro Max: 1,43,400 रुपये (MRP: 1,44,900 रुपये)। Apple का टॉप-ऑफ़-द-लाइन iPhone जिसमें शक्तिशाली A18 बायोनिक चिप, प्रोमोशन डिस्प्ले और प्रो-ग्रेड कैमरा सिस्टम है।

iPhone 16 Pro: 1,18,400 रुपये (एमआरपी: 1,19,900 रुपये)। थोड़ा छोटा लेकिन समान प्रीमियम फीचर्स वाला उतना ही शक्तिशाली iPhone।

Xiaomi 14: 47,999 रुपये (एमआरपी: 69,999 रुपये)। Xiaomi का फ्लैगशिप डिवाइस अपने हाई-परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर और प्रभावशाली कैमरा क्षमताओं के लिए जाना जाता है।

iQOO 12 5G: 47,999 रुपये (एमआरपी: 59,999 रुपये)। गेमिंग-केंद्रित स्मार्टफोन जिसमें परफॉर्मेंस और स्मूथ डिस्प्ले पर ध्यान दिया गया है।

वनप्लस ओपन: 1,29,999 रुपये (एमआरपी: 1,49,999 रुपये)। वनप्लस का इनोवेटिव फोल्डेबल स्मार्टफोन जिसमें बड़ा, इमर्सिव डिस्प्ले और फ्लैगशिप-लेवल स्पेक्स हैं।

वनप्लस 12: 55,999 रुपये (एमआरपी: 64,999 रुपये)। हैसलब्लैड-ट्यून्ड कैमरा सिस्टम वाला एक शक्तिशाली और स्टाइलिश स्मार्टफोन।

iPhone 16: 78,400 रुपये (एमआरपी: 79,900 रुपये)। Apple का मानक iPhone प्रदर्शन और सुविधाओं का संतुलन प्रदान करता है।

मोटो रेजर 50: 49,999 रुपये (एमआरपी: 79,999 रुपये)। कॉम्पैक्ट डिजाइन और स्टाइलिश लुक वाला मोटोरोला का लेटेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन।

Extra offer and Discounts

एसबीआई कार्ड ऑफर: 10 प्रतिशत तक की तत्काल छूट।

अमेज़न पे ऑफर: कैशबैक और अन्य पुरस्कार।

एक्सचेंज छूट: अतिरिक्त बचत के लिए अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करें।

कूपन छूट: अतिरिक्त छूट के लिए उपलब्ध कूपन की जांच करें।