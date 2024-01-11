scorecardresearch
Bullet Train: Surat और Bilimora के बीच Bullet Train का पहला विस्तार 2026 में शुरू हो सकता है: रेल मंत्री

बुलेट ट्रेन का सपना अब हकीकत में बदल रहा है, वैष्णव ने आगे कहा कि यह सिर्फ एक परिवहन या बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं है बल्कि इससे क्षेत्र का क्षेत्रीय विकास भी होगा।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jan 11, 2024 17:46 IST
बुलेट ट्रेन

केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री Ashwini Vaishnaw ने गुरुवार को कहा कि भारत की महत्वाकांक्षी Bullet Train परियोजना का एक हिस्सा 2026 तक पूरा होने की संभावना है। Vibrant Gujarat Global Summit को संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा कि गुजरात में Surat और Bilimora के बीच 35 किलोमीटर का हिस्सा तैयार हो जाना चाहिए और इस हिस्से में बुलेट ट्रेन 2026 तक चालू हो जाएगी। बाद में पत्रकारों को संबोधित करते हुए वैष्णव ने यह भी कहा कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है, हालांकि उन्होंने परियोजना के पूरा होने की समयसीमा बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने आगे कहा, "प्रगति बहुत अच्छी है और गति पकड़ चुकी है। लगभग 272 किलोमीटर लंबा पुल बनाया गया है।" उन्होंने कहा कि हर महीने लगभग 14-15 किलोमीटर पुल का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सरकार अहमदाबाद में साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के साथ क्या करना है, इस पर निर्णय ले सकती है, जो बुलेट ट्रेन परियोजना का एक हिस्सा है और पहले ही पूरा हो चुका है।

Also Read: Vibrant Gujarat Summit से पहले भारत और यूएई के बीच अहम समझौते

बुलेट ट्रेन महाराष्ट्र

उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार से मंजूरी के साथ, राज्य में भूमि अधिग्रहण भी लगभग पूरा हो गया है। मुंबई और ठाणे के बीच समुद्र के नीचे सुरंग का निर्माण भी शुरू किया गया है, जबकि आठ नदियों पर पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है। यह देखते हुए कि बुलेट ट्रेन का सपना अब हकीकत में बदल रहा है, वैष्णव ने आगे कहा कि यह सिर्फ एक परिवहन या बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं है बल्कि इससे क्षेत्र का क्षेत्रीय विकास भी होगा। हाई स्पीड रेलवे मुंबई, ठाणे, वापी, वडोदरा, सूरत, आनंद और अहमदाबाद को जोड़ेगा।

