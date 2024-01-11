Vibrant Gujarat Summit से पहले भारत और यूएई के बीच अहम समझौते

Vibrant Gujarat Summit के बुधवार को उद्घाटन से एक दिन पहले PM Modi और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति Mohammed bin Zayed Al Nahyan की द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान कई द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यूएई के राष्ट्रपति नाहयान वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण के चीफ गेस्ट हैं। इस ग्लोबल समिट का उद्घाटन पीएम मोदी गांधीनगर में महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में किया। गुजरात सूचना विभाग ने सोशल मीडिया पर कहा कि दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति की मौजूदगी में भारत और यूएई के बीच कई समझौते हुए। यह दोनों देशों की साझेदारी और प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

भव्य रोड शो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ अहमदाबाद एयरपोर्ट से गांधीनगर तक एक भव्य रोड शो किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर UAE के राष्ट्रपति का स्वागत किया। इसके बाद शाम को 3 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो किया था।

समिट की थीम 'गेटवे टू द फ्यूचर'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन किया। ये समिट 10 से 12 जनवरी तक होगा। इस बार समिट की थीम 'गेटवे टू द फ्यूचर' है। इस समिट में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा 133 देशों के राजनयिक, कारोबारी और मंत्री भी शामिल होंगे।

कौन-कौन शामिल ?

समिट में माइक्रोसॉफ्ट, नैस्डैक, गूगल, सूजुकी जैसी कई बड़ी कंपनियों के सीईओ शामिल होंगे। गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और नटराजन चंद्रशेखरन जैसे भारतीय उद्योगपति भी इसमें हिस्सा लेंगे।

गांधीनगर में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा

समिट को ध्यान में रखते हुए गांधीनगर में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, अहम जगहों पर सीसीटीवी लगा दिए गए हैं। गांधीनगर रेंज के डीआईजी वीरेंद्र सिंह यादव ने न्यूज एजेंसी को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश-विदेश के गणमान्य नागरिकों के समिट में शामिल होने के कारण सुरक्षा सख्त कर दी गई है। इसके अलावा अहमदाबाद सिटी और गांधीनगर पुलिस के बीच कॉर्डिनेशन बनाए रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। समिट के चलते गांधीनगर के होटलों में किराया भी बढ़ गया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, आमतौर पर यहां के होटलों में एक्जीक्यूटिव क्लास के कमरों का एक दिन का किराया 12,471 रुपये होता है, लेकिन समिट के कारण अब ये किराया बढ़कर 34,919 रुपये हो गया है।

पीएम मोदी ने की थी वाइब्रेंट समिट की शुरुआत

वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें संस्करण का आयोजन चार साल बाद किया जा रहा है। इस समिट का 9वां संस्करण साल 2019 में आयोजित किया गया था। इसके बाद कोरोना महामारी के चलते समिट को टाल दिया गया था। जानकारी के मुताबिक इस समिट की शुरुआत पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर की थी।