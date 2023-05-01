BT Mindrush: AI पूरी दुनिया को बदलकर रख देगा- N Chandrasekaran

OpenAI के ChatGPT, Microsoft के नए बिंग और Google के बार्ड जैसे AI चैटबॉट्स की लोकप्रियता के कारण अब ये बहस हो रही है क्या आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पूरी मानव सभ्यता को बदलकर तो नहीं रख देगी। यहां तक कि OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भी ChatGPT से कुछ नौकरियों को प्रभावित करने की संभावना को स्वीकार किया है। अब, टाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने कहा है कि AI एक 'विघटनकारी' साबित होगा और नौकरी के बाजार पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

नौकरियों पर AI के प्रभाव पर टाटा संस के चेयरमैन

बिजनेस टुडे से बातचीत में एन चंद्रशेखरन ने एआई को 'विघटनकारी' बताया और कहा कि भविष्य में इसका असर नौकरियों के साथ-साथ कौशल पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा, "एआई एक विघटनकारी होगा, हम पूरे दिन ChatGPT के बारे में बात कर सकते हैं। यह बड़े पैमाने पर उत्पादक समीकरण को बदलने जा रहा है, इसका भविष्य के लिए नौकरियों और कौशल पर प्रभाव पड़ता है।

AI की जगह नौकरियों की संभावना पर TCS CHRO

दूसरी ओर, TCS के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी (सीएचआरओ) मिलिंद लक्कड़ ने फरवरी में पीटीआई के साथ एक साक्षात्कार में कहा था कि भले ही एआई उत्पादकता बढ़ा सकता है, लेकिन यह नौकरियों की जगह नहीं लेगा। हालाँकि, नौकरियों की परिभाषाएँ बदली जा सकती हैं।

पिछले कुछ महीनों में, विभिन्न तकनीकी विशेषज्ञों ने AI और मानव नौकरियों की जगह लेने की संभावना पर अपनी राय व्यक्त की है। जबकि कुछ को लगता है कि AI लोगों को उनके दिन-प्रतिदिन के कार्यों में मदद करेगा क्योंकि कुछ भी मानव मन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है, दूसरों को सबसे अधिक संदेह है और उनका मानना है कि AI वास्तव में भविष्य में कुछ नौकरियों को प्रभावित कर सकता है।