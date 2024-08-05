BSNL 5G: सरकारी कंपनी देगी 5 सेवा, जियो और एयरटेल को देगी टक्कर

BSNL ही इस समय एक ऐसी टेलिकॉम कंपनी है जिसने निजी टेलिकॉम कंपनियों की टेंशन बढ़ा रखी है। पहले तो कंपनी अपने रिचार्ज प्लान्स की दाम में बढ़ोतरी नहीं की, ऊपर से इस सरकारी टेलिकॉम कंपनी के सस्ते रिचार्ज प्लान्स के अलग मार्केट में बज क्रिएट कर रखा है। लेकिन अब BSNL को लेकर ऐसी खबर आई है जिससे प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियों JIO और AIRTEL की नींद उड़ने वाली है।

advertisement

Also Read: Berkshire Hathaway ने Apple में अपनी हिस्सेदारी का आधा हिस्सा बेचा, कैश रिज़र्व 280 बिलियन डॉलर तक पहुंचा

ये खबर BSNL की 5G सर्विस से जुड़ी है। इस पर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से बड़ा बयान है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL जल्द ही 5G सेवाएं शुरू करने वाली है। इससे JIO और AIRTEL जैसी दिग्गज कंपनियों को कड़ी टक्कर मिलने के आसार हैं।



ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या कहना है फिर आगे बताएंगे BSNL का क्या है प्लान?

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि BSNL के ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है। कंपनी का घरेलू 4G नेटवर्क भी तैयार है। इसे 5G में बदलने का काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि कई लोगों ने पूछा था कि जब जियो, एयरटेल और वोडाफोन ने 4जी नेटवर्क शुरू किया तो BSNL ने अभी तक क्यों नहीं किया? यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प था कि अगर हमें सरकारी कंपनी का नेटवर्क विकसित करना है तो हम चीन या किसी दूसरे विदेशी देश के उपकरणों का उपयोग नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत संकल्प लिया है कि भारत अपना खुद का 4G स्टैक, कोर सिस्टम या टावर विकसित करेगा। इसे रेडिएशन एक्सेस नेटवर्क (RAN) कहा जाता है। भारत अपनी तकनीक विकसित करेगा और देशवासियों को 4G नेटवर्क देगा। इसमें हमें करीब डेढ़ साल लग गए। भारत अपनी स्वदेशी तकनीक रखने वाला 5वां देश बन गया है। टावर लगाने का काम चल रहा है। तेजस नेटवर्क, C-डॉट और TCS जैसी भारतीय कंपनियां कई सेक्टर्स में काम कर रही हैं। BSNL इसे लागू कर रहा है।



BSNL ने उठाया एक ऐसा कदम

BSNL ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब सोशल मीडिया पर लोगों को जियो और एयरटेल की महंगी सर्विसेस को छोड़कर BSNL अपनाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। BSNL ने अपनी 5G सेवाओं को शुरू करने के लिए कई स्टार्टअप और कंपनियों के साथ साझेदारी की है। इससे उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर 5G सेवाएं मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, अक्टूबर के अंत तक 80,000 टावर लग जाएंगे। बाकी 21,000 अगले साल मार्च तक लगाने का टारगेट है।

इस साझेदारी में बीएसएनएल स्पेक्ट्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन उपलब्ध कराएगा, जबकि पार्टनर कंपनियां सर्विस देने का काम संभालेंगी। BSNL को TCS, लेखा वायरलेस और अमंत्य टेक्नोलॉजीज जैसी कई प्रमुख भारतीय कंपनियों से टेस्ट या कहे परीक्षण प्रस्ताव मिले हैं। ये कंपनियां वॉयस, वीडियो, डेटा, नेटवर्क स्लाइसिंग, प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज जैसी अलग-अलग 5G-आधारित सर्विस का पता लगाएंगी।

हाल ही में जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने अपने टैरिफ में बढ़ोतरी की। इसका सीधा फायदा BSNL को हुआ। जब अन्य कंपनियों ने अपने प्लान महंगे किए तो बीएसएनएल के प्‍लान दूसरों के मकाबले तुलना में सस्ते रह गए। इसने उन ग्राहकों को BSNL की ओर आकर्षित किया जो कम खर्च में ज्यादा डेटा और कॉलिंग की सुविधा चाहते थे।

advertisement

Reliance Jio और Airtel ही दें रहें हैं 5G सेवाएँ

अभी तक देश में सिर्फ रिलायंस जियो और एयरटेल ही 5G सेवाएं दे रही हैं। लेकिन, आने वाले दिनों में बीएसएनएल के इसकी पेशकश से इन दोनों कंपनियों को अपने ग्राहकों को खोने का डर सता रहा है। बीएसएनएल का टारगेट आने वाले महीनों में स्टार्टअप और कंपनियों के साथ मिलकर 5G का ट्रायल शुरू करना है। इस ट्रायल में सबसे पहले प्राइवेट नेटवर्क स्थापित करने पर फोकस किया जाएगा।

हालांकि BSNL के सब्सक्राइबर्स को नेटवर्क की दिक्कते आती हैं। अब देखना होगा कि 4G और 5G को लेकर BSNL अपने ग्राहकों को कबतक बेहतरीन सर्विस दे पाता है।