6000mAh बैटरी वाले बेहतरीन स्मार्टफोन्स, जो बजट में भी हैं शानदार
अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं और लंबी बैटरी लाइफ चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ बेहतरीन ऑप्शन लेकर आए हैं। हमने 6000mAh बैटरी वाले कुछ किफायती स्मार्टफोन्स को चुना है, जो दमदार फीचर्स के साथ आते हैं। ये फोन लंबे समय तक बैकअप देने में सक्षम हैं, जिससे आपको बार-बार चार्जिंग की चिंता नहीं होगी।
Samsung Galaxy M14 4G
अगर आपका बजट 10,000 रुपये से कम है, तो Samsung Galaxy M14 4G एक शानदार विकल्प हो सकता है। इसमें 6000mAh बैटरी, 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप, 4GB RAM और 64GB स्टोरेज मिलता है। फिलहाल, यह Flipkart पर 8,444 रुपये में उपलब्ध है।
Redmi 10
हालांकि Redmi 10 थोड़ा पुराना फोन है, लेकिन इसमें 6000mAh बैटरी दी गई है, जो लंबा बैकअप देती है। इसमें 50MP + 2MP डुअल रियर कैमरा, 5MP फ्रंट कैमरा और Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर दिया गया है। यह स्मार्टफोन 7,799 रुपये में उपलब्ध है।
POCO M3
POCO M3 भी एक बेहतरीन बैटरी बैकअप वाला फोन है। इसका 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट 9,490 रुपये में मिल रहा है। इसमें 6.3-इंच का डिस्प्ले, 48MP + 2MP + 2MP ट्रिपल कैमरा, 8MP फ्रंट कैमरा, Snapdragon 662 प्रोसेसर और 6000mAh बैटरी दी गई है।
Infinix HOT 12 Play
अगर आप बजट स्मार्टफोन चाहते हैं, तो Infinix HOT 12 Play भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 8,999 रुपये है। इसमें Unisoc T610 प्रोसेसर, 13MP डुअल रियर कैमरा, 8MP फ्रंट कैमरा और HD+ डिस्प्ले दिया गया है।
क्या आपको नया फोन खरीदना चाहिए?
ये स्मार्टफोन्स थोड़े पुराने मॉडल्स हैं, लेकिन अगर आप कम बजट में लंबी बैटरी लाइफ वाला फोन चाहते हैं, तो ये बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। हालांकि, अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो आपको 15,000 रुपये तक का बजट रखना होगा, जिससे आपको ज्यादा बेहतर फीचर्स मिल सकें।