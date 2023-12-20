Asus ROG Phone 8 Series 9 जनवरी को होगी लॉन्च

Asus 9 जनवरी को नेक्स्ट जनरेशन गेमिंग स्मार्टफोन 'Asus ROG Phone 8 Series' लॉन्च करेगी। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर स्मार्टफोन को टीज किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ROG फोन 8 सीरीज में 2 स्मार्टफोन- आसुस ROG फोन 8 और आसुस ROG फोन 8 प्रो लॉन्च करेगी। दोनों फोन लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर और क्वालकॉम एड्रिनो GPU के साथ आएंगे। कंपनी ने अभी तक फोन के किसी भी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी नहीं दी है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट में स्मार्टफोन के एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन के बारे में कई जानकारियां सामने आ गईं हैं। कंपनी दोनों फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.78 इंच का FHD+ एमोलेड डिस्प्ले दे सकती है।

डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए ROG फोन 8 प्रो में 50MP + 13MP + 32MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है। जबकि, ROG फोन 8 में मिलने वाले कैमरे के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पावर बैकअप के लिए दोनों फोन में क्विक चार्ज 5.O सपोर्ट के साथ 5500mAh की बैटरी मिल सकती है। दोनों फोन में एंड्रॉयड 14 बेस्ड ROG UI ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों फोन में 5G, 4G, 3G, NFC, ब्लूटूथ 5.4, 3.5mm हेडफोन जैक, Wifi 6 और चार्जिंग के लिए USB टाइप-C पोर्ट मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ROG फोन 8 12GB रैम + 256GB स्टोरेज के साथ सिंगल वैरिएंट में आएगा। जबकि प्रो मॉडल 16GB रैम + 512GB स्टोरेज और 24GB रैम + 1TB स्टोरेज के साथ दो वैरिएंट में लॉन्च होगा। कंपनी आसुस ROG फोन 8 सीरीज को 79,999 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर सकती है।