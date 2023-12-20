scorecardresearch
Organic India में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीद सकता है Tata Consumer !

टाटा कंज्यूमर के पोर्टफोलियो में टी, कॉफी, लिक्विड बेवरेज और फूड शामिल है। टाटा कंज्यूमर यूके की चाय कंपनी टेटली का भी मालिक है। स्टारबक्स के साथ भी टाटा की साझेदारी है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Dec 20, 2023 10:52 IST
Organic India में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने की रेस में Tata Consumer Products सबसे आगे है

Fabindia की Organic India में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने की रेस में Tata Consumer Products सबसे आगे है। इस बात की जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट ने मल्टीपल इंडस्ट्री सोर्स के हवाले से दी है। ऑर्गेनिक इंडिया एक ऑर्गेनिक हर्बल और आयुर्वेदिक हेल्थ प्रोडक्ट्स फर्म है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्गेनिक इंडिया में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने के लिए ITC जैसे अन्य दावेदारों में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सबसे आगे निकल गई है। टाटा कंज्यूमर हेल्थ और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स सेगमेंट पर फोकस करना चाहती है। ऑर्गेनिक इंडिया कंपनी के इन्वेस्टमेंट थीसिस में फिट बैठती है। दोनों कंपनियों के बीच बातचीत एडवांस स्टेज में है। यह बिजनेस फैबइंडिया के लिए नॉन-कोर है और वे वैल्यू अनलॉक करना चाहते हैं। टाटा कंज्यूमर, ऑर्गेनिक इंडिया को बढ़ाने में मदद कर सकती है। ऑर्गेनिक इंडिया अपनी हर्बल और ग्रीन टी की रेंज के लिए जानी जाती है। यह टाटा के लिए भी एक जरूरी सेगमेंट है। टाटा टी प्रीमियम, टाटा कंज्यूमर का फ्लैगशिप ब्रांड है।

Also Read: NTPC का मार्केट कैप ₹3 लाख करोड़ पहुंचा

एक ईमेल के जवाब में फैबइंडिया के स्पोक्सपर्सन ने कहा, 'हम कई संभावित निवेशकों के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ शेयरहोल्डर्स और इन्वेस्टर्स कंपनी से बाहर निकलने की तलाश में हैं। हालांकि, फिलहाल हमारे पास इस बात को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं है। वहीं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने कहा कि वह बाजार की अटकलों पर कोई कमेंट नहीं करती है। कंपनी के MD और CEO सुनील डिसूजा ने बीते दिनों कहा था कि कंपनी का फोकस अब वॉल्यूम पर है। कंपनी का शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में मैसिव एक्सपेंशन प्लान है। टाटा कंज्यूमर के शेयर पिछले एक महीने में इसमें 4% और इस साल अब तक 26% की तेजी आई है। टाटा कंज्यूमर के पोर्टफोलियो में टी, कॉफी, लिक्विड बेवरेज और फूड शामिल है। टाटा कंज्यूमर यूके की चाय कंपनी टेटली का भी मालिक है। स्टारबक्स के साथ भी टाटा की साझेदारी है।

