NTPC का मार्केट कैप ₹3 लाख करोड़ पहुंचा

नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) ₹3 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार करने वाली तीसरी सरकारी कंपनी बन गई है। अभी कंपनी का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ रुपए है। इस साल जनवरी से एनटीपीसी के शेयर में करीब 90% की तेजी देखने को मिली है। NTPC को Q2FY24 यानी जुलाई-सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 38% बढ़कर 4,726.40 का मुनाफा हुआ है।

एक साल पहले Q2FY23 में कंपनी को ₹3,417.67 करोड़ का मुनाफा हुआ था। एक महीने पहले कंपनी ने नतीजे जारी करते हुए बताया था कि सितंबर तिमाही में कंपनी की टोटल इनकम बढ़कर ₹45,384.64 करोड़ हो गई है। यह एक साल पहले इसी तिमाही में ₹44,681.50 करोड़ थी।