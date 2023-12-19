किस कंपनी में है Big B का निवेश जो बन गई Multibagger

scorecardresearch
BT TV
Newsशेयर बाज़ारकिस कंपनी में है Big B का निवेश जो बन गई Multibagger

अमिताभ बच्चन ने डीपी वायर्स लिमिटेड के शेयर क्यों बेचे, इस बारे में अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन पिछले कुछ समय में डीपी वायर्स के शेयरों में काफी तेजी देखी गई है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Dec 19, 2023 19:04 IST
भारत के दिग्गज अभिनेता Amitabh Bachchan 81 साल के उम्र में न सिर्फ एक्टिंग की दुनिया में सक्रिय है बल्कि शेयर बाजार में भी पूरे दमखम के साथ मौजूद हैं। बिग बी ने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही अपना लोहा नहीं मनवाया बल्कि शेयर मार्केट में भी दमदार रिटर्न के जरिए अच्छा पैसा बना रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने एक ऐसी कंपनी में निवेश किया है। जिसने 6 महीने में 50% से ज्यादा का रिटर्न दिया है जबकि एक साल में ये स्टॉक 70% भाग चुका है। तो कौन सी है कंपनी, आइये जानते हैं। दरअसल अमिताभ बच्चन ने एक वायर बनाने वाली कंपनी में बारी-भरकम निवेश किया हुआ है। कंपनी का नाम है DP Wires। अगर कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पेटर्न को देखें तो अमिताभ बच्चन के पास इस वक्त डीपी वायर्स लिमिटेड में 1.27 फीसदी हिस्सेदारी है जो सितंबर 2023 की तिमाही में 1.47 फीसदी थी। यानि कि कुछ वक्त पहले ही उन्होंने इस स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद ही डीपी वायर्स ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दे दिया है। डीपी वायर्स लिमिटेड ने हाल में ही सितंबर तिमाही के शानदार नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का रेवेन्यू 280 करोड रुपए पर पहुंच गया है। जबकि उसका कामकाजी मुनाफा 14 करोड़ और टैक्स चुकाने के बाद मुनाफा 9 करोड रुपए को पार कर गया है।

शेयर बाजार के एक्सपर्ट का कहना है कि अमिताभ बच्चन ने डीपी वायर्स लिमिटेड के शेयरों में आई बंपर तेजी की वजह से मुनाफा वसूली की है और अपने पोर्टफोलियो से DP Wires के शेयर की बिकवाली कर किसी और शेयर में निवेश किया है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की बात की जाए तो 74.78% हिस्सेदारी है। वहीं पब्लिक की हिस्सेदारी करीब साढ़े 25% है। एक्पर्ट्स कहते हैं कि कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी ज्यादा हो तो कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत समझे जाते हैं। वहीं आप देखते भी होंगे कि प्रमोटर्स जब अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं तो शेयर में भी गिरावट आती है। कंपनी का कुल मार्केट कैप साढ़े 950 करोड़ का है। अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखें तो डीपी वायर्स लिमिटेड स्टील वायर और प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने वाली एक कंपनी है। डीपी वायर्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मध्य प्रदेश के रतलाम में स्थित है जहां कंपनी 60,000 टन सालाना की प्रोडक्शन कैपेसिटी रखती है। पिछले 3 साल में डीपी वायर्स के शेयरों ने निवेशकों को 650 फ़ीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न देकर मालामाल कर दिया है। जबकि पिछले 5 साल में डीपी वायर्स के शेयरों ने निवेशकों को 822% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और इसके शेयर 65 के लेवल से 606 रुपए के लेवल पर पहुंच चुके हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन ने डीपी वायर्स लिमिटेड के शेयर क्यों बेचे, इस बारे में अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन पिछले कुछ समय में डीपी वायर्स के शेयरों में काफी तेजी देखी गई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Dec 19, 2023