Artificial Intelligence: Infosys और Nvidia के बीच करार, दोनों कंपनियां बनाएंगी AI प्लेटफॉर्म

AI जैसे-जैसे दुनिया में अपने पैर पसार रहा है उसी तरह इसका इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। दुनिया भर की कंपनी अपने हर काम को ज्यादा से ज्यादा आसान और तेज बनाने के लिए AI पर शिफ्ट हो रही हैं। इसी AI के लिए हॉलीवुड में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो कही लोग इसी से अपना सारा काम करा रहें है। इस कड़ी में भारत की टेक जाइंट आईटी Infosys अब अपने ग्राहकों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए एआई का उपयोग कर रही है। इसके लिए इन्फोसिस चिप बनाने वाली कंपनी Nvidia के साझेदारी की है। इन्फोसिस एनवीडिया के साथ मिल कर एआई टेक्नोलॉजी पर 50000 कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने की योजना बना रही है। जानिए इन्फोसिस कहां करेगी एनवीडिया की एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और कैसे मिलेगा ग्राहकों को फायदा?

इन्फोसिस ग्राहकों को बिजनेस चलाने, बिक्री को बढ़ाने के लिए जेनरेटिव एआई एप्लिकेशन बनाने में मदद करने के लिए हार्डवेयर और एंटरप्राइज-ग्रेड सॉफ्टवेयर सहित पूर्ण-स्टैक एनवीडिया जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगी। ये पार्टनरशिप के बाद इन्फोसिस टोपाज में मॉडल, टूल, रनटाइम और जीपीयू सिस्टम का एनवीडिया एआई एंटरप्राइज इकोसिस्टम लाएगा। इन्फोसिस और एनवीडिया की साझेदारी के बाद इन्फोसिस ऐसी पेशकश तैयार करेगी जिसे ग्राहक अपने व्यवसायों में जेनेरिक एआई को अपना सकें। आम भाष में कहें तो इससे काम करने में काफी तेजी आएगी और काम असान होगा। इन्फोसिस, एनवीडिया के साथ मिलकर बेंगलुरु में Centre of Excellence खोलेगी, जिममें इन्फोसिस के 50,000 कर्मचारियों को एनवीडिया की AI तकनीक सिखाई जा सके जिसके बाद इन्फोसिस अपने ग्राहकों को AI से जुड़ी मदद देगा।

50,000 कर्मचारियों को एनवीडिया की AI तकनीक सिखाई जायेगी

जेनेरिक एआई में आम तौर पर कुछ प्रकार की सरल, खुद से चलने वाले मेटाडेटा टैगिंग शामिल होती है। एक यूजर एक दस्तावेज अपलोड कर सकता है, और तुरंत बुनियादी जानकारी प्राप्त कर सकता है कि यह किस प्रकार का दस्तावेज है। हाल ही में टाइम मैगजीन और ऑनलाइन डेटा प्लेटफॉर्म स्टेटिस्टा ने 2023 के लिए दुनिया की 750 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची प्रकाशित की थी जिसमें शीर्ष 100 में केवल एक भारतीय कंपनी इन्फोसिस का नाम शामिल था।

