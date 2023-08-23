Apple ने दी चेतावनी, iPhone यूजर्स को ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी

कई लोग सोते समय मोबाइल को चार्ज पर लगाते हैं। तो कुछ लोग तकिये के नीचे मोबाइल रखकर सोते हैं। इससे आपका फोन ब्लास्ट भी हो सकता है। पिछले दिनों कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां फोन के ब्लास्ट होने की वजह से लोगों की जान चली गई। Apple ने अपने यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी सिर्फ आईफोन यूजर्स के लिए नहीं है बल्कि इन सुझावों पर एंड्रॉयर्ड मोबाइल फोन यूजर्स को भी ध्यान देना जरूरी है।

सोशल मीडिया के इस दौर में मोबाइल फोन हम सबकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। लोग सोते, जागते, उठते और बैठते मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। पिछले कुछ दिनों में देश के कई जगहों में मोबाइल ब्लास्ट की वजह से बहुत से दर्दनाक हादसे हुए हैं। ऐसे में Apple ने अपने यूजर्स के लिए चेतावनी जारी कर, यह बताया हैं कि जहां फोन चार्ज हो रहा है, उस जगह पर सोना बेहद खतरनाक हो सकता है। कंपनी ने लोगों को फोन को चार्ज करने का सही तरीका बताया है।

Apple कंपनी ने कहा है कि रात को सोते समय फोन को चार्ज पर लगाकर उसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। इससे इलेक्ट्रिक शॉक, आग और डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए यूजर्स को अपने फोन को ऐसी जगह चार्जिंग पर लगाना चाहिए जहां पर वेटिलेशन अच्छा हो। आईफोन को थर्ड पार्टी केबल्स या पावर एडप्टर से चार्ज नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही Apple ने यह भी बताया कि मोबाइल फोन को किसी लिक्विड या पानी के पास चार्जिंग पर नहीं लगाना चाहिए।

Apple के मुताबिक, चार्जिंग के वक्त मोबाइल फोन पर न तो गेम खेलें और न ही कॉल पर बात करें। इसके अलावा Apple कंपनी ने iPhone यूजर्स को मेड फॉर आईफोन लेबल वाली केबल्स का ही इस्तेमाल करेने को कहा। खराब केबल या चार्जर का इस्तेमाल करने या नमी के चलते चार्जर में आग लग सकती है। Apple की इन बातों पर हम सभी को अमल करने की जरूरत है। iPhone ही नहीं बल्कि एंड्रॉयर्ड फोन यूजर्स को भी इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है।