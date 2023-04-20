आखिरकार दिल्लीवालों का भी इंतजार खत्म हो गया है। Delhi के Saket में स्थित Select City Walk Mall में Apple के दूसरे स्टोर की शानदार ओपनिंग हो चुकी है। एप्पल के CEO टिम कुक ने इसका आगाज किया। आपको बता दें कि इससे पहले टिम कुक ने मुंबई में एप्पल के पहले रिटेल स्टोर की ग्रैंड ओपनिंग की थी। जहां उन्होंने ग्राहकों का हाथ जोड़कर स्वागत किया था।

दिल्ली के एप्पल की ओपनिंग के दौरान जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। सुबह 7 बजे से ही लोगों ने लाइन में लगना शुरू कर दिया था। अच्छी खासी भीड़ एप्पल के हेड टिम कुक से मिलने और एप्पल रिटेल स्टोर में जाने का इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद टिम कुक आए और बड़े ही गर्मजोशी के साथ लोगों का स्वागत किया।

कितना बड़ा है दिल्ली का एप्पल स्टोर

Select City Walk Mall

आपको बता दें कि साकेत में खुला एप्पल स्टोर का साइज मुंबई के स्टोर से काफी कम है। ये करीब 8,417.83 स्क्वायर फीट है, जबकि मुंबई का 20 हजार स्क्वायर फीट के करीब है। हालांकि एप्पल के दोनों स्टोर का किराया करीब-करीब बराबर ही है। दिल्ली के एप्पल स्टोर का हर महीने का किराया 40 लाख रुपए है तो वहीं मुंबई के स्टोर का किराया 42 लाख रुपये है। खबरों के मुकाबिक किराए के लिए एग्रीमेंट Select Infra और Apple India के बीच हुआ है जो करीब 10 साल का है। एप्पल के पास लीज को अगले 5 साल के लिए रिन्यू करने का विकल्प भी होगा।

आधे से ज्यादा महिला कर्मचारी

दिल्ली के एप्पल स्टोर में करीब 70 कर्मचारी हैं, जिसमें आ​धे से ज्यादा संख्या सिर्फ महिला कर्मचारियों की हैं। वहीं अगर मुंबई के स्टोर को देखें तो एप्पल BKC पर 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं, जिसमें महिला कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है।