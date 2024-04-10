Apple Production In India: क्या आप जानते हैं, अब भारत में 7 में से 1 आईफोन बनता है

ब्लूमबर्ग न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, Apple ने भारत में अपने आईफोन उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है, तथा वित्त वर्ष 2024 में एक अरब से अधिक मूल्य के आईफोन का निर्माण किया जाएगा। रिपोर्ट में इस मामले से परिचित सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि एप्पल अब अपने लगभग 14% प्रमुख डिवाइस भारत में बनाता है, जो कि 7 में से लगभग 1 आईफोन के बराबर है।

advertisement

फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन

ताइवान की दो प्रमुख निर्माता कंपनियों फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन ने भारत में एप्पल के उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, फॉक्सकॉन ने भारत में निर्मित लगभग 67% आईफोन असेंबल किए, जबकि पेगाट्रॉन कॉर्प ने लगभग 17% का योगदान दिया। भारत में निर्मित आईफोन का शेष हिस्सा कर्नाटक स्थित विस्ट्रॉन कॉर्प के संयंत्र में उत्पादित किया गया, जिसे पिछले वर्ष टाटा समूह ने अपने अधीन ले लिया था।

Also Read : Tesla In Karnataka: क्या टेस्ला को लेकर बड़ा ऐलान होने वाला है?

एप्पल ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की है

भारत में आईफोन का उत्पादन बढ़ाने का एप्पल का कदम ऐसे समय में आया है, जब प्रौद्योगिकी क्षेत्र की यह दिग्गज कंपनी बीजिंग और वाशिंगटन के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच चीन से परे अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाना चाहती है। यद्यपि चीन वैश्विक स्तर पर आईफोन विनिर्माण का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, फिर भी एप्पल एकल स्थान पर निर्भरता कम करने के लिए रणनीतिक रूप से अपने विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स द्वारा हाल ही में दी गई जानकारी के अनुसार, पेगाट्रॉन तमिलनाडु में चेन्नई के पास स्थित अपने एकमात्र आईफोन विनिर्माण संयंत्र का नियंत्रण टाटा समूह को हस्तांतरित करने के लिए उन्नत चर्चाओं में है। इसके अतिरिक्त, टाटा समूह तमिलनाडु के होसुर में एक और संयंत्र का निर्माण कर रहा है, जहां पेगाट्रॉन के संयुक्त उद्यम साझेदार बनने की उम्मीद है।