कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा है कि फिलहाल टेस्ला या दूसरी कंपनियों के साथ क्या बातचीत चल रही है वो संवेदनशील जानकारी है और वो इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। एम बी पाटिल का ये बयान मोहनदास पई के बाद आया है।

पई ने इलेक्ट्रिक कार संयंत्र की स्थापना के संबंध में तेलंगाना सरकार और टेस्ला के बीच चल रही बातचीत पर टिप्पणी की थी।

advertisement

पई ने सवाल किया कि क्या कर्नाटक सरकार (GoK) टेस्ला और उसके सीईओ एलन मस्क को लुभाने की कोशिश कर रही है। इन टिप्पणियों से पहले तेलंगाना के उद्योग मंत्री दुदिला श्रीधर बाबू ने बयान दिया था, जिन्होंने टेस्ला को अपने राज्य में आकर्षित करने के लिए अपनी सरकार के प्रयासों का संकेत दिया था।

पई की टिप्पणियों के जवाब में, मंत्री पाटिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मामले को संबोधित किया। उन्होंने फॉक्सकॉन और टेस्ला जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़े संवेदनशील मामलों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने के प्रति सावधानी व्यक्त की।

पाटिल ने इस तरह की बातचीत को विवेकपूर्ण तरीके से संभालने के महत्व पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि इन कंपनियों के बारे में सरकारी कार्रवाई या निर्णयों की पेचीदगियों पर खुले तौर पर बहस नहीं की जानी चाहिए। ऐसे मामलों को संभालने में परिपक्वता की आवश्यकता पर जोर देते हुए पाटिल ने संकेत दिया कि न तो वह और न ही उनका विभाग इस विषय पर आगे कोई टिप्पणी करेगा।