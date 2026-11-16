ChatGPT की तरह सेहत के सवालों का जवाब देगा Apple का नया ऐप! डेटा की सुरक्षा पर भी जोर

अगर आप अपनी सेहत से जुड़ी जानकारी के लिए ChatGPT या दूसरे AI चैटबॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो Apple की नई पहल आपके लिए दिलचस्प हो सकती है। कंपनी ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए यह अध्ययन किया जाएगा कि लोग स्वास्थ्य संबंधी सवाल पूछने के लिए AI का इस्तेमाल कैसे करते हैं। खास बात यह है कि ऐप के जवाब भरोसेमंद मेडिकल रिसर्च पर आधारित होंगे।

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क्या है Apple का नया Health AI ऐप?

Apple ने हेल्थकेयर AI कंपनी OpenEvidence के साथ मिलकर 'Apple Health AI Usage Study' शुरू की है। इसके लिए एक अलग ऐप लॉन्च किया गया है।

इस अध्ययन का मकसद समझना है कि AI लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने में कितना उपयोगी और सुरक्षित साबित हो सकता है। कंपनी इस रिसर्च में अधिकतम 2 लाख लोगों को शामिल करने की योजना बना रही है। अध्ययन 12 महीने से ज्यादा चलेगा।

कौन कर सकता है इस्तेमाल?

फिलहाल यह ऐप केवल अमेरिका में उपलब्ध है। इसमें शामिल होने के लिए यूजर की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। इसके अलावा iPhone 15 या उससे नया मॉडल, iOS 26 या बाद का वर्जन और Apple Intelligence का चालू होना जरूरी है।

कैसे देगा सेहत से जुड़े सवालों के जवाब?

यूजर इस ऐप में ChatGPT की तरह स्वास्थ्य से जुड़े सवाल टाइप कर सकते हैं। AI आसान भाषा में जवाब देने की कोशिश करेगा।

इन जवाबों के लिए The New England Journal of Medicine, JAMA और Nature जैसे प्रतिष्ठित मेडिकल स्रोतों की जानकारी इस्तेमाल की जाएगी।

यूजर चाहें तो Apple Health के जरिए अपनी नींद, आराम की स्थिति में हार्ट रेट, रोजाना की गतिविधियों और लैब रिपोर्ट का डेटा भी जोड़ सकते हैं। इससे जवाब ज्यादा व्यक्तिगत हो सकते हैं।

ऐप डॉक्टर से मिलने की तैयारी में भी मदद कर सकता है। यूजर जवाबों की रेटिंग दे सकेंगे और फीडबैक साझा कर सकेंगे।

क्या आपका हेल्थ डेटा सुरक्षित रहेगा?

Apple के मुताबिक, ऐप से जुटाए गए व्यक्तिगत डेटा का इस्तेमाल AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए नहीं होगा।

कंपनी का कहना है कि सुरक्षित थर्ड-पार्टी क्लाउड पर भेजने से पहले डेटा को पहचान से अलग किया जाएगा। वहीं, OpenEvidence सवालों और AI के जवाबों का डेटा 24 घंटे बाद डिलीट कर देगा।

क्या Siri और Apple Health में भी आएगा फीचर?

Apple की वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस डॉ. सुम्बुल देसाई के मुताबिक, स्वास्थ्य से जुड़े AI टूल विकसित करने में वैज्ञानिक आधार और जिम्मेदारी जरूरी है।

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फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि कंपनी इस सुविधा को भविष्य में Siri या मुख्य Apple Health ऐप में शामिल करेगी या नहीं।

यह ऐप अभी एक रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा है, न कि डॉक्टर की सलाह का विकल्प। गंभीर स्वास्थ्य समस्या होने पर मेडिकल एक्सपर्ट से सलाह लेना जरूरी है।