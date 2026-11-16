Airbus-Boeing के ऑर्डर से इन भारतीय शेयरों में तूफानी तेजी! क्या अभी भी बचा है कमाई का मौका?

भारतीय शेयर बाजार में इस साल कुछ ऐसी कंपनियों ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है, जिनके नाम आम निवेशकों को ज्यादा पता नहीं था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया की दो बड़ी विमान निर्माता कंपनियों Airbus और Boeing की भारत से बढ़ती खरीदारी ने एयरोस्पेस सेक्टर की कंपनियों की किस्मत बदल दी है।

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इस सेक्टर की 10 बड़ी सप्लायर कंपनियों के शेयरों में इस साल अब तक औसतन 123% की तेजी आई है। वहीं, इसी दौरान बेंचमार्क Nifty 50 करीब 3% गिरा है।

किन कंपनियों के शेयरों में आई जबरदस्त तेजी?

इन कंपनियों में Sansera Engineering, Aequs और Azad Engineering जैसे नाम शामिल हैं। कुछ शेयर इस साल अपने शुरुआती स्तर के चार गुने तक पहुंच गए हैं।

इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह ग्लोबल एयरोस्पेस सप्लाई चेन का भारत की तरफ बढ़ना है। Airbus और Boeing अब भारत से ज्यादा विमान उपकरण और कलपुर्जे खरीद रही हैं।

ब्लूमबर्ग ने Invesco के फंड मैनेजर शेखर संबशिवन के हवाले से बताया कि पहले विमान निर्माता कंपनियां सप्लाई के लिए यूरोप पर ज्यादा निर्भर थीं, लेकिन अब भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। कुछ साल पहले Airbus और Boeing को सप्लाई करने वाली गिनी-चुनी भारतीय कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड थीं। आज इनकी संख्या एक दर्जन से ज्यादा है।

भारत से करीब 3 अरब डॉलर की खरीदारी

Airbus की भारत से सालाना खरीदारी 2019 के करीब 50 करोड़ डॉलर से बढ़कर 1.5 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई है। कंपनी को उम्मीद है कि दशक खत्म होने से पहले यह आंकड़ा 2 अरब डॉलर पार कर जाएगा।

Airbus के भारत में करीब 100 सप्लायर हैं, जो विमान के दरवाजों से लेकर हेलीकॉप्टर की बॉडी और दूसरे जरूरी उपकरण बनाते हैं।

वहीं, Boeing की भारत से सालाना खरीदारी 1.4 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुकी है। पिछले पांच वर्षों में इसमें करीब 50% की बढ़ोतरी हुई है। दोनों कंपनियां मिलकर भारत से सालाना करीब 3 अरब डॉलर की खरीदारी कर रही हैं।

इन शेयरों में आगे कितनी तेजी की उम्मीद?

ब्लूमबर्ग के मुताबिक, एनालिस्ट के औसत टारगेट प्राइस के आधार पर Aequs के शेयर में अगले 12 महीनों में 16% से ज्यादा और Azad Engineering में करीब 14% तेजी की संभावना है।

भारत सरकार भी एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। कुछ कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी में छूट और मैन्युफैक्चरिंग में 100% विदेशी निवेश की अनुमति से कंपनियों को फायदा मिल रहा है।

Aerospace India Association का टारगेट अगले 10 साल में ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी मौजूदा करीब 1% से बढ़ाकर 10% करना है।