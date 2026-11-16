Royal Enfield का ग्लोबल प्लान! अफ्रीका से मैक्सिको तक नए प्लांट लगाने की तैयारी

भारतीय मोटरसाइकिल कंपनी Royal Enfield अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। Eicher Motors के स्वामित्व वाली कंपनी अफ्रीका, मैक्सिको और इंडोनेशिया जैसे बाजारों में नए बाइक असेंबली प्लांट लगाने की संभावनाएं तलाश रही है। कंपनी का मकसद विदेशों में अपने कारोबार का विस्तार करना और मिड-साइज मोटरसाइकिल सेगमेंट में नए ग्राहकों तक पहुंचना है।

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तीन नए बाजारों पर Royal Enfield की नजर

Eicher Motors के मैनेजिंग डायरेक्टर और Royal Enfield के CEO बी. गोविंदराजन ने दूसरी तिमाही के नतीजों पर आयोजित मीडिया कॉल में कंपनी की अंतरराष्ट्रीय विस्तार योजनाओं की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि अफ्रीका और मैक्सिको जैसे बाजारों में नए अवसर सामने आ रहे हैं। वहीं, इंडोनेशिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टू-व्हीलर बाजार है, इसलिए वहां भी काफी संभावनाएं हैं।

गोविंदराजन के मुताबिक, कंपनी इन बाजारों का अध्ययन कर रही है, ताकि यह समझा जा सके कि वहां Royal Enfield की मोटरसाइकिलों की कितनी मांग हो सकती है।

हालांकि, कंपनी ने अभी इन देशों में प्लांट शुरू करने की तारीख तय नहीं की है।

विदेशों में पहले से हैं 7 असेंबली प्लांट

Royal Enfield फिलहाल भारत के बाहर सात CKD यानी Completely Knocked Down असेंबली फैसिलिटी संचालित करती है।

इनमें ब्राजील में दो और अर्जेंटीना, कोलंबिया, थाईलैंड, बांग्लादेश तथा नेपाल में एक-एक फैसिलिटी शामिल है। CKD व्यवस्था के तहत मोटरसाइकिल के पार्ट्स को दूसरे देश में भेजकर स्थानीय स्तर पर असेंबल किया जाता है।

कंपनी पिछले दो वर्षों से विदेशों में स्थानीय असेंबली, सब्सिडियरी कंपनियों और विशेष टीमों के जरिए अपने कारोबार को मजबूत कर रही है। ब्राजील अब भारत के बाहर Royal Enfield का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है।

बिक्री और कमाई ने बनाया नया रिकॉर्ड

Royal Enfield की विस्तार योजना ऐसे समय सामने आई है, जब उसकी मूल कंपनी Eicher Motors ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है।

कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 20 फीसदी बढ़कर ₹7,422 करोड़ पहुंच गया। वहीं, EBITDA 16 फीसदी बढ़कर ₹1,760 करोड़ और शुद्ध मुनाफा 15 फीसदी बढ़कर ₹1,573 करोड़ हो गया।

Royal Enfield ने तिमाही के दौरान रिकॉर्ड 3,76,722 मोटरसाइकिलें बेचीं। यह पिछले साल की समान तिमाही में बिकी 3,27,067 मोटरसाइकिलों से 15 फीसदी ज्यादा है।

घरेलू बाजार में 3,40,847 मोटरसाइकिलों की बिक्री हुई, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 35,875 यूनिट्स बिकीं।

दिवाली पर मांग बढ़ी, लेकिन सप्लाई बनी चुनौती

त्योहारी सीजन में Royal Enfield की मोटरसाइकिलों की मांग मजबूत रही, लेकिन सप्लाई की कमी के कारण कंपनी पूरी मांग का फायदा नहीं उठा सकी।

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दिवाली के बाद डीलरों के पास केवल करीब सात दिनों का स्टॉक बचा था। सामान्य तौर पर कंपनी दो से तीन सप्ताह का स्टॉक बनाए रखना चाहती है।

अप्रैल से अक्टूबर के बीच Royal Enfield की बुकिंग में सालाना आधार पर 20 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। कंपनी के मुताबिक, इस साल मासिक उत्पादन करीब 15 फीसदी बढ़ा है, जबकि अप्रैल से अक्टूबर के बीच कुल बिक्री वॉल्यूम में लगभग 18 फीसदी की वृद्धि हुई।

अब उत्पादन बढ़ाने पर जोर

Royal Enfield अब उत्पादन बढ़ाकर डीलरों के पास मोटरसाइकिलों का स्टॉक सामान्य स्तर पर लाने की तैयारी कर रही है।

इसके साथ ही कंपनी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नए अवसरों का आकलन जारी रखेगी। हालांकि, अफ्रीका, मैक्सिको और इंडोनेशिया में नए असेंबली प्लांट लगाने पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।