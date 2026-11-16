Tata की कारें होंगी और महंगी? कंपनी ने दिए बड़े प्राइस हाइक के संकेत, भारी डिस्काउंट की उम्मीद भी कम

अगर आप Tata Motors की नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आने वाले महीनों में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। कंपनी वित्त वर्ष 2026-27 की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2027 के बीच कारों की कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही है। स्टील, रबर और कॉपर जैसे कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से कंपनी की लागत बढ़ी है। वहीं, भारी डिस्काउंट मिलने की संभावना भी फिलहाल कम है।

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कितनी महंगी हो सकती हैं Tata की कारें?

Tata Motors Passenger Vehicles के MD और CEO शैलेश चंद्रा ने तिमाही नतीजों के बाद कहा कि कंपनी चौथी तिमाही में कीमतें बढ़ाने पर विचार करेगी।

उन्होंने संकेत दिया कि इस बार बढ़ोतरी पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा हो सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी कीमतों में बढ़ोतरी की रकम या प्रतिशत तय नहीं किया है।

कच्चे माल की महंगाई बनी चुनौती

कंपनी के CFO धीमान गुप्ता के मुताबिक, वित्त वर्ष की पहली छमाही में कच्चे माल की कीमतों ने मुनाफे पर दबाव डाला।

कीमतों में सीमित बढ़ोतरी और खर्च घटाने के उपायों से अतिरिक्त लागत के करीब 40 फीसदी असर की भरपाई हुई है। बाकी 60 फीसदी बोझ कंपनी खुद उठा रही है।

इस दौरान घरेलू पैसेंजर व्हीकल कारोबार का EBITDA मार्जिन 180 बेसिस पॉइंट घटकर 4 फीसदी रह गया, जबकि EBIT मार्जिन माइनस 0.3 फीसदी दर्ज हुआ।

क्या कारों पर डिस्काउंट भी घटेगा?

शैलेश चंद्रा के मुताबिक, बाजार में फिलहाल भारी डिस्काउंट की वापसी की कोई बड़ी वजह नहीं दिख रही है। पिछली दो से तीन तिमाहियों में छूट कम हुई है। त्योहारी ऑफर्स भी मुख्य रूप से चुनिंदा मॉडल और वेरिएंट तक सीमित रहे।

कंपनी और ऑटो इंडस्ट्री में डीलरों के पास करीब 30 दिन या उससे कम का स्टॉक है। ऐसे में बड़े डिस्काउंट देकर स्टॉक निकालने की जरूरत कम है। हालांकि, कुछ मॉडल पर डीलर छूट दे सकते हैं।

बिक्री में 40 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी

Tata Motors ने दूसरी तिमाही में रिकॉर्ड दो लाख से ज्यादा पैसेंजर व्हीकल बेचे। यह सालाना आधार पर 40 फीसदी की बढ़ोतरी है। घरेलू बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी बढ़कर 14.3 फीसदी पहुंच गई। त्योहारी सीजन में रिटेल बिक्री भी करीब 10 फीसदी बढ़ी।

फिलहाल कंपनी कच्चे माल की कीमतों का आकलन कर रही है। ऐसे में कारों की कीमतें कितनी बढ़ेंगी, इसका अंतिम फैसला आना बाकी है।