अब तक का सबसे महंगा आईफोन हुआ लॉन्च! नाम- iPhone Duo; कीमत- ₹2,99,900 से शुरू - चेक करें फीचर्स

Apple ने आखिरकार अपने पहले Foldable iPhone Duo को लॉन्च कर दिया है। Book-style डिजाइन के साथ आने वाला यह फोन Apple की फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में एंट्री है, जहां Samsung जैसे ब्रांड पहले से मौजूद हैं। कंपनी ने iPhone Duo को एक प्रीमियम डिवाइस के तौर पर पेश किया है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹2,99,900 रखी गई है।

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iPhone Duo का डिजाइन Samsung Galaxy Z Fold सीरीज की तरह बुक-स्टाइल फोल्डेबल फॉर्मेट में है। इसमें एक ही डिवाइस में दो स्क्रीन मिलती हैं, जिससे यूजर को फोन और टैबलेट दोनों का अनुभव मिलता है।

7.6 इंच Foldable Display और Apple Pencil Support

iPhone Duo में 7.6 इंच का बड़ा अंदरूनी फोल्डेबल डिस्प्ले दिया गया है, जबकि बाहर की तरफ 5.4 इंच का कवर डिस्प्ले मिलता है। Apple के मुताबिक इसका अंदरूनी डिस्प्ले iPhone 18 Pro Max से करीब 50% बड़ा है।

दोनों स्क्रीन Apple Pencil USB-C सपोर्ट करती हैं, जिससे यूजर नोट्स लिखने, स्केचिंग और दूसरे क्रिएटिव काम आसानी से कर सकता है।

Titanium Body और नया Hinge Design

iPhone Duo को Grade 5 Titanium फ्रेम के साथ पेश किया गया है। फोन में Ceramic Shield 2 का इस्तेमाल किया गया है, जिससे मजबूती बढ़ती है।

फोल्डेबल फोन में सबसे अहम हिस्सा उसका hinge होता है। Apple ने इसमें नया variable torque hinge सिस्टम दिया है, जिसमें carbon fiber support plates और integrated magnets शामिल हैं। कंपनी का दावा है कि इससे फोन पूरी तरह फ्लैट बंद होता है और स्क्रीन पर दिखाई देने वाली crease को कम किया गया है।

फोन में सुरक्षा के लिए Touch ID को side button में शामिल किया गया है, जबकि अंदर का FaceTime कैमरा स्क्रीन के नीचे छिपा हुआ है और जरूरत पड़ने पर ही दिखाई देता है।

A20 Pro Chip और नया iOS 27 Experience

iPhone Duo में वही A20 Pro chip दी गई है जो iPhone 18 Pro मॉडल्स में भी इस्तेमाल हुई है। इसके साथ Apple ने नया iOS 27 adaptive software experience दिया है, जो फोल्डेबल स्क्रीन के हिसाब से खुद को बदलता है।

फोन को मोड़ने, आधा खोलने या पूरी तरह खोलने पर इंटरफेस उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। यूजर एक साथ दो ऐप चला सकता है, दो होम स्क्रीन देख सकता है और ऊपर वीडियो चलाते हुए नीचे दूसरा काम कर सकता है।

Apple ने डेवलपर्स के लिए भी नए API दिए हैं, ताकि ऐप्स बड़ी फोल्डेबल स्क्रीन का बेहतर इस्तेमाल कर सकें।

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48MP Dual Camera और AI Features

फोटोग्राफी के लिए iPhone Duo में 48MP Fusion Main Camera और 48MP Ultra Wide Camera दिया गया है।

इसमें Duo Preview फीचर मिलता है, जिससे फोटो खींचने वाला व्यक्ति बाहर की स्क्रीन पर फ्रेमिंग देख सकता है। वहीं SmartTake AI फीचर तस्वीर लेते समय यह पहचान सकता है कि सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं और उसी समय बेहतर शॉट कैप्चर कर सकता है।

कीमत और उपलब्धता

iPhone Duo की शुरुआती कीमत ₹2,99,900 (256GB स्टोरेज) रखी गई है। Apple का यह अब तक के सबसे प्रीमियम iPhone मॉडल्स में से एक है।

फोन के लिए 16 अक्टूबर से प्री-ऑर्डर शुरू होंगे, जबकि इसकी बिक्री 23 अक्टूबर से शुरू होगी।

iPhone Duo के साथ Apple ने फोल्डेबल स्मार्टफोन बाजार में अपनी पहली बड़ी एंट्री कर ली है। कंपनी का फोकस सिर्फ फोल्ड होने वाले डिजाइन पर नहीं, बल्कि बड़ी स्क्रीन, Apple Pencil, AI फीचर्स और टैबलेट जैसी क्षमता को एक पॉकेट डिवाइस में देने पर है।