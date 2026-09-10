Apple ने लॉन्च किए iPhone 18 Pro और Pro Max, 2nm A20 Pro चिप से बदला गेम... जानिए क्या है नया

Apple ने अपनी नई iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max सीरीज लॉन्च कर दी है। इस बार कंपनी ने सिर्फ डिजाइन और कैमरे में बदलाव नहीं किया है, बल्कि प्रोसेसर, बैटरी, कूलिंग और AI क्षमता में भी बड़ा अपग्रेड दिया है। दोनों नए Pro मॉडल 2nm तकनीक पर बनी A20 Pro चिप के साथ आए हैं, जिसे Apple अपनी अब तक की सबसे ताकतवर और बेहतर बिजली बचाने वाली चिप बता रही है।

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2nm A20 Pro चिप सबसे बड़ा बदलाव

iPhone 18 Pro और Pro Max की सबसे बड़ी खासियत नई A20 Pro चिप है। इसे 2 नैनोमीटर तकनीक पर तैयार किया गया है। इसमें 6-core CPU, 7-core GPU और Dual 16-core Neural Engine दिए गए हैं। पिछली A19 Pro चिप के मुकाबले इसकी memory bandwidth 50% ज्यादा है।

Apple के मुताबिक नई GPU बनावट की वजह से iPhone 17 Pro के मुकाबले ग्राफिक्स प्रदर्शन 40% तक तेज हो सकता है। इसके अलावा AI से जुड़े कामों के लिए Neural Engine में भी बड़ी छलांग देखने को मिली है।

नई Vapor Chamber से गर्मी पर बेहतर नियंत्रण

ज्यादा प्रदर्शन के साथ फोन के गर्म होने की समस्या को कम करने के लिए Apple ने नई पीढ़ी का Vapor Chamber cooling system दिया है। इसका क्षेत्रफल iPhone 17 Pro में इस्तेमाल हुए सिस्टम के मुकाबले करीब तीन गुना बताया गया है।

इसका फायदा खास तौर पर गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और लंबे समय तक भारी ऐप्स इस्तेमाल करने में मिलेगा। यानी फोन ज्यादा देर तक तेज प्रदर्शन बनाए रख सकेगा।

48MP कैमरे में Variable Aperture

कैमरे में भी Apple ने बड़ा बदलाव किया है। iPhone 18 Pro सीरीज में 48MP Fusion Main camera दिया गया है, जिसमें Variable Aperture का फीचर मिलता है।

इसका मतलब है कि कैमरा रोशनी के हिसाब से aperture को बदल सकेगा। इससे कम रोशनी और तेज रोशनी दोनों स्थितियों में बेहतर फोटो लेने में मदद मिल सकती है।

इसके साथ Apple ने नए Pro Controls भी दिए हैं। यूजर shutter speed जैसे कैमरा settings को खुद नियंत्रित कर सकेगा। नए Photographic Styles में texture और grain control का विकल्प भी दिया गया है।

4x और 8x Telephoto Zoom

Apple ने ज़ूम क्षमता पर भी खास जोर दिया है। नए iPhone 18 Pro और Pro Max में 4x और 8x Fusion Telephoto का विकल्प दिया गया है।

इसके जरिए दूर की चीजों की ज्यादा साफ तस्वीर लेने में मदद मिलेगी। इसके अलावा Cinematic Video और Apple Reference Image जैसे फीचर्स भी पेश किए गए हैं।

6.3 और 6.9 इंच की स्क्रीन

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iPhone 18 Pro में 6.3 इंच की स्क्रीन दी गई है, जबकि iPhone 18 Pro Max में 6.9 इंच की स्क्रीन मिलती है। Apple ने Dynamic Island में भी बदलाव किया है। नया Dynamic Island पहले से छोटा है और इसमें एक साथ तीन Live Activities दिखाई जा सकती हैं।

Pro Max में 45 घंटे तक Video Playback

बैटरी के मामले में भी Apple ने बड़ा दावा किया है। कंपनी के मुताबिक iPhone 18 Pro में 36 घंटे तक वीडियो प्लेबैक और iPhone 18 Pro Max में 45 घंटे तक वीडियो प्लेबैक मिलेगा।

फोन तेज चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। iPhone 18 Pro को करीब 15 मिनट में 50% तक चार्ज किया जा सकता है।

वहीं iPhone 18 Pro Max को सिर्फ 5 मिनट चार्ज करने पर करीब 7 घंटे तक वीडियो प्लेबैक मिलने का दावा किया गया है।

iPhone 18 Pro और Pro Max की कीमत कितनी है?

भारत में iPhone 18 Pro के 256GB मॉडल की शुरुआती कीमत ₹1,64,900 रखी गई है, जो अमेरिका में 1,199 डॉलर के बराबर है।

वहीं iPhone 18 Pro Max के 256GB मॉडल की कीमत ₹1,79,900 से शुरू होती है, जिसकी अमेरिकी कीमत 1,299 डॉलर है।

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दोनों मॉडल 256GB स्टोरेज के साथ आते हैं। कीमत के मामले में Apple ने Pro सीरीज को प्रीमियम सेगमेंट में बरकरार रखा है।

चार रंगों में आए नए मॉडल

iPhone 18 Pro और Pro Max को Burgundy, Glacier, Silver और Black रंगों में पेश किया गया है।

अमेरिका में इनकी pre-booking 12 सितंबर से शुरू होगी और बिक्री 18 सितंबर से शुरू की जाएगी।

कुल मिलाकर Apple ने iPhone 18 Pro सीरीज में इस बार तेज प्रदर्शन, बेहतर कूलिंग, बेहतर कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। 2nm A20 Pro चिप और 40% तक तेज ग्राफिक्स प्रदर्शन इसे पिछली पीढ़ी के मुकाबले बड़ा अपग्रेड बनाते हैं।