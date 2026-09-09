BMW M350 xDrive: M340i की जगह लेगी नई पावरफुल सेडान, 443bhp के साथ होगी लॉन्च

BMW अपनी अगली जनरेशन 3 Series में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। कंपनी M340i की जगह नई M350 xDrive को लाने वाली है। यह नई कार पेट्रोल इंजन वाली 3 Series रेंज का सबसे दमदार मॉडल होगी। फिलहाल इसका अंतिम दौर का डेवलपमेंट और टेस्टिंग दक्षिण फ्रांस के Miramas में चल रहा है। इसका प्रोडक्शन 2026 की दूसरी छमाही में शुरू होने की उम्मीद है।

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पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों ऑप्शन मिलेंगे

नई BMW 3 Series को कंपनी की टेक्नोलॉजी-ओपन रणनीति के तहत तैयार किया जा रहा है। इसमें पेट्रोल इंजन के साथ पूरी तरह इलेक्ट्रिक वर्जन भी मिलेगा। इलेक्ट्रिक मॉडल को BMW i3 नाम दिया गया है, जिसका डिजाइन मार्च 2026 में पेश किया गया था।

पेट्रोल वाली 3 Series में चार और छह सिलेंडर इंजन मिलेंगे। सभी इंजन 48V माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक के साथ आएंगे। M350 xDrive इस रेंज में इकलौता छह सिलेंडर मॉडल होगा।

443bhp पावर और 4.1 सेकंड में 0-100kmph

BMW M350 xDrive में 3.0-लीटर BMW TwinPower Turbo इनलाइन-सिक्स इंजन दिया जाएगा। इसे 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। इसका पावरट्रेन 443bhp की संयुक्त पावर और 580Nm का टॉर्क देगा।

पावर को 8-स्पीड Steptronic ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और BMW के xDrive ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम के जरिए चारों पहियों तक पहुंचाया जाएगा। BMW के मुताबिक, यह कार 0 से 100kmph की रफ्तार सिर्फ 4.1 सेकंड में पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक तौर पर 250kmph तक सीमित होगी।

Drift Moment फीचर होगा खास

M350 xDrive में Drift Moment नाम का नया फीचर भी मिलेगा। यह पहली बार BMW 3 Series के किसी M Performance मॉडल में दिया जाएगा। इस फीचर का मकसद नियंत्रित तरीके से रियर-व्हील ड्राइव ड्रिफ्ट को आसान बनाना है।

सेंट्रल डिस्प्ले से इसे एक्टिवेट करने पर इंजन की पूरी ड्राइव पीछे के पहियों पर भेजी जाती है। BMW के M-स्पेसिफिक मल्टी-प्लेट क्लच कंट्रोल और DSC बंद होने के साथ यह कार को ज्यादा प्लेफुल ड्राइविंग अनुभव देने के लिए तैयार किया गया है। यह फीचर 2027 में पेश किया जाएगा और पहले से डिलीवर की गई कारों में भी Remote Software Upgrade के जरिए एक्टिवेट किया जाएगा।

बेहतर हैंडलिंग और नया डिजाइन

नई 3 Series में पुराने मॉडल की तुलना में लंबा व्हीलबेस और आगे-पीछे ज्यादा चौड़े ट्रैक मिलेंगे। वजन का बंटवारा करीब 50:50 रखा गया है। कार में डबल-जॉइंट स्प्रिंग-स्ट्रट फ्रंट एक्सल और फाइव-लिंक रियर एक्सल दिया जाएगा।

नई 3 Series में BMW की Neue Klasse डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगी। इसके साथ नया फोर-आइड फ्रंट डिजाइन और ज्यादा स्कल्प्टेड बॉडी मिलेगी। अंदर की तरफ BMW Panoramic iDrive डिस्प्ले और BMW Operating System X दिया जाएगा।

कीमत और भारत लॉन्च की जानकारी नहीं

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BMW ने अभी M350 xDrive की कीमत या भारत में लॉन्च को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि, नई पेट्रोल वाली 3 Series का प्रोडक्शन 2026 की दूसरी छमाही में शुरू होना है और M350 xDrive को M340i की जगह पेट्रोल रेंज का नया परफॉर्मेंस फ्लैगशिप बनाया जाएगा।