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Newsट्रेंडिंगDrishyam: The Conclusion Trailer Out: अजय देवगन के विजय सलगांवकर के सामने नई चुनौती, अब शुरू होगा आखिरी खेल

Drishyam: The Conclusion Trailer Out: अजय देवगन के विजय सलगांवकर के सामने नई चुनौती, अब शुरू होगा आखिरी खेल

अजय देवगन की सुपरहिट फ्रेंचाइजी दृश्यम एक बार फिर नए रहस्य और रोमांच के साथ लौट रही है। ट्रेलर में विजय सलगांवकर के सामने नई चुनौती खड़ी होती दिख रही है, जहां पुलिस मजबूत सबूतों के साथ वापस आई है। अब देखना होगा कि विजय अपने परिवार को कैसे बचाएंगे।

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Shakshi
Shakshi
UPDATED: Sep 9, 2026 22:06 IST
Drishyam: The Conclusion
Drishyam: The Conclusion

In Short

  • दृश्यम की कहानी में नया मोड़, पुलिस पुराने केस की जांच के लिए मजबूत सबूतों के साथ लौटी।
  • अजय देवगन के विजय सलगांवकर और नए SP क्राइम ब्रांच ऑफिसर के बीच होगी दिमागी जंग।
  • फिल्म में परिवार को बचाने के लिए विजय की आखिरी लड़ाई और बड़ा सस्पेंस देखने को मिलेगा।

अजय देवगन स्टारर बहुप्रतीक्षित फिल्म Drishyam: The Conclusion का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में एक बार फिर विजय सलगांवकर और उसके परिवार की जिंदगी मुश्किलों में घिरी नजर आ रही है। इस बार मामला सिर्फ पुराने राज छिपाने का नहीं, बल्कि एक ऐसी जांच का है जिसमें पुलिस पहले से ज्यादा तैयारी और सबूतों के साथ लौट चुकी है।

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ट्रेलर की शुरुआत एक बार फिर उसी केस की याद दिलाती है, जिसने विजय सलगांवकर और उसके परिवार को सालों से परेशान कर रखा है। पुलिस अब दावा कर रही है कि उसके पास मजबूत सबूत हैं, जो विजय की बनाई हुई कहानी को बदल सकते हैं। इससे परिवार पर एक बार फिर खतरा मंडराता नजर आता है।

इस बार कहानी में एक नया चेहरा एंट्री करता है। SP क्राइम ब्रांच ऑफिसर के किरदार में Jaideep Ahlawat नजर आ रहे हैं, जो विजय के हर कदम को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। उनका किरदार बेहद सख्त और रणनीतिक दिखाया गया है, जो पुराने मामले की तह तक पहुंचने और सच सामने लाने की कोशिश करता है।

वहीं Ajay Devgn एक बार फिर विजय सलगांवकर के रूप में अपने परिवार को बचाने के लिए हर सीमा पार करने को तैयार दिखाई देते हैं। ट्रेलर में विजय और पुलिस अधिकारी के बीच दिमागी जंग को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। जहां एक तरफ पुलिस हर सबूत को जोड़ने में लगी है, वहीं विजय अपनी पुरानी चालों और सोच से परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है।

फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण यही है कि इस बार मुकाबला सिर्फ बुद्धिमानी का नहीं बल्कि किस्मत का भी है। विजय का मानना है कि एक आम इंसान अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यही भावना ट्रेलर में कई बार देखने को मिलती है।

Drishyam: The Conclusion का निर्देशन Abhishek Pathak ने किया है। फिल्म में सस्पेंस, थ्रिल और फैमिली इमोशन का मिश्रण देखने को मिलेगा। ट्रेलर ने साफ कर दिया है कि विजय सलगांवकर की कहानी अब अपने सबसे बड़े और आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी है।

फैंस के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विजय एक बार फिर पुलिस की पकड़ से बच पाएगा या इस बार सच सामने आ जाएगा? फिल्म का जवाब सिनेमाघरों में मिलेगा, जहां यह कहानी अपने निष्कर्ष तक पहुंचेगी।

Edited By:
Shakshi
Published On:
Sep 9, 2026