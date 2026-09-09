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NewsऑटोCreta और Sierra को टक्कर देने आ रही है Honda की ये नई कार, दिवाली से पहले हो सकती है लॉन्च; जानें क्या होगा खास

Creta और Sierra को टक्कर देने आ रही है Honda की ये नई कार, दिवाली से पहले हो सकती है लॉन्च; जानें क्या होगा खास

Honda Elevate Facelift को लेकर कंपनी ने बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। दिवाली से पहले आने वाली इस SUV में क्या-क्या बदलेगा और क्यों बढ़ सकती है Creta-Sierra की मुश्किलें? नए डिजाइन, फीचर्स और अपडेट के साथ Honda का यह नया दांव कितना असरदार होगा, जानिए पूरी खबर।

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Gungun Mishra
Gungun Mishra
UPDATED: Sep 9, 2026 21:23 IST

In Short

  • Honda Elevate Facelift को दिवाली से पहले अक्टूबर 2026 में लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें डिजाइन और फीचर्स में बदलाव देखने को मिलेंगे।
  • नई एलिवेट में नई ग्रिल, LED लाइटिंग, 17 इंच अलॉय व्हील्स और ज्यादा फीचर्स मिलने की उम्मीद है।
  • SUV में मौजूदा 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन ही मिलेगा, जिसका मुकाबला Hyundai Creta और Tata Sierra से होगा।

होंडा भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कंपनी ने Hyundai Creta जैसे पॉपुलर मॉडल को टक्कर देने के लिए जून 2023 में Honda Elevate को लॉन्च किया था, लेकिन इसे उतनी सफलता नहीं मिली जिसकी कंपनी को उम्मीद थी। अब होंडा इस SUV का फेसलिफ्ट वर्जन लाने की तैयारी कर रही है।

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, Honda Elevate Facelift को दिवाली से पहले लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी इस SUV में डिजाइन और फीचर्स से जुड़े कई बदलाव कर सकती है, जिससे यह मिड साइज SUV सेगमेंट में ज्यादा मजबूत मुकाबला दे सके।

अक्टूबर 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद

ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, Honda Elevate Facelift को अक्टूबर 2026 में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, इस अपडेट में किसी बड़े मैकेनिकल बदलाव की उम्मीद नहीं है। कंपनी SUV के एक्सटीरियर और इंटीरियर में बदलाव कर इसे ज्यादा आकर्षक बना सकती है।

नई एलिवेट में रिवाइज्ड LED लाइटिंग एलिमेंट्स, नई डिजाइन वाली ग्रिल, नए 17 इंच के अलॉय व्हील्स और अपडेटेड फ्रंट व रियर बंपर देखने को मिल सकते हैं।

Image Credit: ITG

फीचर्स में हो सकते हैं बड़े बदलाव

होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट के केबिन में नई थीम और अपडेटेड अपहोल्स्ट्री मिल सकती है। हालांकि, डैशबोर्ड का डिजाइन पहले जैसा ही रहने की उम्मीद है।

मौजूदा एलिवेट में पैनोरमिक सनरूफ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पावर्ड को-ड्राइवर सीट और रियर सनब्लाइंड जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं। जबकि इसके मुकाबले वाली कई SUVs में ये फीचर्स दिए जा रहे हैं। ऐसे में कंपनी फेसलिफ्ट मॉडल में इन फीचर्स को जोड़ सकती है।

हाल ही में अपडेट हुई Honda City में वेंटिलेटेड सीट्स और फैक्टरी फिटेड 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। उम्मीद है कि एलिवेट फेसलिफ्ट में भी ऐसे फीचर्स शामिल किए जा सकते हैं।

इंजन में नहीं होगा बदलाव

Honda Elevate Facelift में मौजूदा इंजन को ही जारी रखा जाएगा। इसमें 1.5 लीटर फोर सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा।

यह इंजन 121 एचपी की पावर और 145 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्टेप CVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा।

Creta और Sierra से होगा मुकाबला

फेसलिफ्ट वर्जन की कीमत मौजूदा मॉडल से ज्यादा हो सकती है। फिलहाल Honda Elevate की एक्स शोरूम कीमत 11.81 लाख रुपये से 16.36 लाख रुपये तक है।

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नई Honda Elevate Facelift का मुकाबला Hyundai Creta और Tata Sierra जैसी SUVs से होगा। कंपनी को उम्मीद है कि नए डिजाइन और ज्यादा फीचर्स के साथ यह SUV ग्राहकों को ज्यादा पसंद आएगी।

Edited By:
Gungun Mishra
Published On:
Sep 9, 2026